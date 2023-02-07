WhatsApp, durumların beş yeni özellik kazandığını duyurdu. Bu “paket” güncellemesi, uygulamada yayın yapmanın yanı sıra arkadaşlar ve aile gibi kişileri daha da yakınlaştırmak için yeni yollar getiriyor.

WhatsApp tarafından bugün duyurulan yeni özelliklerden bazıları uygulamanın beta sürümlerinde zaten test ediliyordu. Şirkete göre, “önümüzdeki haftalarda” tüm kullanıcılara küresel olarak sunulacak.

İçindekiler Daha samimi WhatsApp durumları

Daha samimi WhatsApp durumları

WhatsApp’ın yeni özellikleri arasında Instagram’ın “en iyi arkadaşlar” özelliğine benzer bir “kitle seçici” de yer alıyor. Araç ile kullanıcı, durum gönderilerini hangi kişilerin görebileceğini seçebilir. Gizlilik ayarlarında, eklenen her durumda en yakın arkadaşları ve aileyi seçmek mümkün olacak. Bu seçim varsayılan olarak kaydedilir, ancak kullanıcı istediği zaman da güncellenebilir.

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Kullanıcıyı kendisine daha yakın olan kişilere yaklaştırmayı amaçlayan bir diğer araç da profildeki durum çemberleridir. Bununla birlikte, en yakın kişiler, onları ayırt etmek için profil resminin etrafında bir daire alır. Bu görsel özellik “konuşmalar ve grup katılımcıları listelerinin yanı sıra iletişim bilgilerinde de görülebilecek”.

WhatsApp, en azından geçen yılın temmuz ayından bu yana, uygulamanın durumunda ses yayınlamak için bir aracı test ediyordu. Bu araç henüz genel kullanıma sunuldu ve 30 saniyeye kadar sesli mesajlar kaydetmenize ve yayınlamanıza olanak tanıyor.

WhatsApp ayrıca durumdaki bağlantı önizlemelerini de başlattı. Bununla birlikte, duruma bir bağlantı gönderdiğinizde, geleneksel mesajlarda olduğu gibi içeriğin görsel bir önizlemesi görüntülenecektir.

Son olarak, geleneksel mesajlaşmada olduğu gibi, uygulama artık yayınlanan durumlara tepkiler içeriyor. Şirkete göre “Bu, geçen yıl Reactions’ın lansmanından sonra kullanıcıların en çok istediği özellikti”. Bir duruma tepki vermek için “Yanıtla” düğmesine dokunmanız yeterlidir.

WhatsApp durumlarına verilen tepkilerde yalnızca sekiz emoji kullanılabilir. Ancak, mesajlarda olduğu gibi, miktar gelecekte artabilir. Emojilere ek olarak, metin mesajları, sesli mesajlar, çıkartmalar ve daha fazlasını kullanarak bir duruma yanıt verebilirsiniz.