WhatsApp, Snapchat’in Hikayeler Özelliğine Kavuşan Yeni Facebook Ürünü Oldu

WhatsApp, Snapchat’in Hikayeler Özelliğine Kavuşan Yeni Facebook Ürünü Oldu

21 Şubat, 2017 Uygulama 0 yorumlar

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Halka açılma yolunda ilerleyen Snapchat’in Hikayeler özelliği bu sefer de Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp uygulamasına geliyor.

Facebook göz göre göre Snapchat’in çok popüler özelliğini ürünlerinde kullanmaya devam ediyor. Eski metin bazlı durum mesajları yerine Hikayeler özelliği gelecek. Özellik WhatsApp’ın iOS, Android ve Windows Phone versiyonlarına gelecek.

Snapchat’te olduğu gibi Hikayeler özelliği de kamerayı WhatsApp üzerinden kullanacak. Kullanıcılar fotoğraf çektikten sonra bu fotoğrafa çizim yapabilecek, metin ya da emoji ekleyebilecek. Fotoğraf yeni bölümde yer alacak ve buradan 24 saat boyunca görüntülenebilecek. Arkadaşların gönderisine ise direkt olarak gönderi olarak cevap verilebilecek.

WhatsApp, Snapchat’in Hikayeler özelliğinin geldiği dördüncü Facebook uygulaması oldu. İlk olarak Ağustos ayında Instagrama gelen özellik daha sonra Messenger’a geldi ve en son olarak da sosyal medya devinin kendi uygulamasında kullanılabilir oldu. Bu özellik WhatsApp’ın 8. doğum günü hediyesi olarak kullanıcılara sunulacak. Uygulama 24 Şubat 2009 yılında kullanıma açılmıştı.

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