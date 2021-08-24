Uygulama
WhatsApp Modlu Uygulamasında Trojan Bulundu
WhatsApp Android sürümleri için mesajlaşma uygulamasının değiştirilmiş bir sürümünde, kötü niyetli eklemeler, tam ekran reklam görüntülemeleri ve cihaz sahiplerinin bilgisi dışında istenmeyen premium abonelikler için cihaz bilgilerini kaydettiren truva atı virüsüne dönüştürüldü.
Rus siber güvenlik firması Kaspersky’den araştırmacılar Salı günü yayınlanan teknik bir yazıda, “Trojan Triada, reklam yazılımı geliştirme kiti (SDK) ile birlikte FMWhatsApp 16.80.0 adlı WhatsApp değiştirilmiş sürümlerinden birine gizlice girdi” dedi. Trojan Triada eklenmiş modlu uygulama ApkPure üzerinden kullanıcılara dağıtılmaya çalışıldı. Durum fark edildiğinde ApkPure mağazasından uygulama kaldırıldı.
Meşhur Android uygulamaların bazı özellikler eklenerek değiştirilmiş sürümüler orjinal uygulama geliştiricileri tarafından geliştirilmeyen ve tasarlanmayan uygulamalardır. FMWhatsApp, kullanıcıların uygulamayı farklı temalar ile özelleştirmesi, simgeleri kişileştirmesi ve son görülme, mavi tik gibi birden fazla gizlilik özellikleri uygulamaya ekleyerek yeni bir uygulama havası katmakta.
Trojan Triada Nasıl Çalışır?
WhatsApp uygulaması başlatıldığında, kötü amaçlı yazılımda otomatik olarak çalışmaya başlar. Benzersiz cihaz tanımlayıcılarını (Cihaz Kimlikleri, Abone Kimlikleri, MAC Adresleri) ve kullanılan uygulamanın paket adını toplar. Topladıkları bilgiler, cihazı kaydettirmek için uzak bir sunucuya gönderilir. Truva Atı’nın indirdiği, şifresini çözdüğü ve başlattığı bir bağlantıya göndererek yanıt verir.
Kaspersky tarafından yayınlanan modlanmış WhatsApp’ın daha detaylı olan virüslerin isimlerini buradan görüntüleyebilirsiniz.
Virüs, kendi adına, ek modüller indirmek ve tam ekran reklamlar görüntülemekten kurbanları gizlice premium hizmetlere abone olmaya ve cihazdaki WhatsApp hesaplarında oturum açmaya kadar çok çeşitli kötü amaçlı faaliyetleri gerçekleştirmek için kullanabilir. Daha da kötüsü, saldırganlar sosyal mühendislik saldırıları gerçekleştirmek veya spam mesajları dağıtmak için WhatsApp hesaplarını ele geçirebilir ve kontrol edebilir, böylece kötü amaçlı yazılımı diğer cihazlara yayabilir.
Araştırmacılar ve Kaspersky çalışanları, “FMWhatsApp kullanıcılarının uygulamaya SMS mesajlarını okuma izni verdiğini vurguluyor; bu, Truva Atı ve uygulamaya yüklenilen diğer tüm kötü amaçlı yazılımlar da bunlara otomatik olarak erişimi kazandığı anlamına geliyor.” dedi. Bu, işlemi tamamlamak için bir onay kodu telefonunuza geliyor ve o gelen kodu uygulamaya vermiş olduğunuz izin sayesinde onay kodunu kendi sistemine çekebilir ve kullanıcıya Premium abonelikler için otomatik olarak kayıt olmasını sağlar.
Uygulamalarda, özellikle WhatsApp modlarında resmi olmayan değişiklikler yapılmasını önermiyoruz. Sonunda, istenmeyen ücretli bir abonelik veya hatta hesabınızın kontrolünü kaybedebilirsiniz. Bu yüzden her zaman WhatsApp’ın orijinal sürümü kullanın.
Sayfamızdan güncel WhatsApp geliştirmelerini okuyabilirsiniz veya buradan cihazınıza uyumlu güncel WhatsApp sürümünü indirebilirsiniz.
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Uygulama
WhatsApp Uygulamasında Birinin Sizi Engellediğini Nasıl Anlarsınız ?
WhatsApp Messenger, muhtemelen çok sayıda özellik sunan birkaç mesajlaşma platformundan biridir. WhatsApp’ın artık birbirimizle iletişim kurma şeklimizi gerçekten değiştirdiği doğrudur. SMS’lerin sevdiklerinizle iletişim kurmanın birincil yolu olduğu günler geride kaldı. WhatsApp ile arkadaşlarınız, aileniz ve daha kolay bir şekilde iletişime geçilebiliyor.
Platformun Durum, görüntülü ve sesli aramalar, anlık mesajlaşma ve daha fazlası gibi bazı ilginç özellikler sunmakta. Çokça kullanılan önemli özelliklerden birisi ise artık konuşmak istemediğiniz birisini engelleme özelliğidir. Bir kişinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini söyleyemeseniz de, bunu öğrenmenin birkaç yolu vardır. Bu yazıda, bir kişinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini kolayca kontrol edebileceğiniz bazı yolları anlatacağız.
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İçindekiler
Kişinin Son Görülmesi veya Çevrimiçi Olduğunu Göremezsiniz
Birinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini öğrenmenin en kolay yolu, Son Görülme veya Çevrimiçi durumlarının görünür olup olmadığını kontrol etmektir. Bunun için kişinin sohbetine giderek Çevrimiçi/Son Görülme seçeneğinin gösterilip gösterilmediğine bakmanız gerekir. Ancak, kullanıcının Son Görülme seçeneğini kendi kapatmış olabileceğini de unutmamak gerekir.
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Kişinin Profil Fotoğrafını Göremezsiniz
Bir kişinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini anlamanın başka bir yolu, Kişi’nin profil fotoğrafıdır. Bir kullanıcı sizi engellediyse artık onun profil fotoğrafını göremezsiniz. Ayrıca, Durumlarını göremezsiniz.
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WhatsApp Mesajlarınız Teslim Edilmeyecek
Bu da aynı zamanda bir kişinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini kontrol etmenin en kolay yollarından biridir. Tek yapmanız gereken sizi engelleyen bir kişiye mesaj göndermek. Gönderdiğiniz mesajda yalnızca bir tik işareti görüyorsanız ve hiçbir zaman ikinci bir tik işareti gözükmüyorsa, bu kişinin sizi platformda engellediği bellidir. Tek tik işareti mesajın gönderildiğini, çift tik işareti ise mesajın kişiye ulaştığını bildirir.
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WhatsApp Sesli ve Görüntülü Görüşmeler Yapamayacaksınız
Bu, bir kişinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini kontrol etmek için son çaredir. WhatsApp, hem sesli hem de görüntülü arama yapmanızı sağlar. Ancak, bir kişi sizi WhatsApp’ta engellediyse, onu ne sesli ne de görüntülü olarak arayamazsınız.
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Kişiyi bir Gruba Ekleyemezsiniz
Yukarıda anlatılan adımlar için internette oluşan bir hatadan kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Ancak bir kişinin sizi engelleyip engellemediğinden kesinlikle emin olmanız için son ve kesin yöntem budur. Tek yapmanız gereken, sizi engellediğini düşündüğünüz kişiyle bir WhatsApp grubu oluşturmak. Gruba ekleyebilirseniz sizi zaten engellememiştir ancak eklemeye çalıştığınızda “Bu Kişiyi Ekleme Yetkiniz Yok” mesajı ile karşılaşıyorsanız emin olabilirsiniz ki, o kişi sizi kesin olarak engellemiştir.
Kesin Çözüm: Onu Arayabilirsiniz
Bunlar ile uğraşamazsanız en kesin yol olarak verebileceğimiz son teknik onu arayabilirsiniz. Sonuçta sizi WhatsApp’tan engelledi. Arayıp sorduğunuzda kesin cevabı alabilirsiniz. Tabii yalan söylemezse.
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Uygulama
Facebook, Sesli ve Görüntülü Aramaları Getiriyor
Facebook, 2014 yılında Messenger’ı ayrı bir uygulama olarak ana uygulamasından ayırdıktan yıllar sonra, ana uygulamaya sesli ve görüntülü aramaları ekliyor.
Facebook kullanıcıları daha önce mobildeyken Facebook’un ayrı Messenger uygulaması aracılığıyla diğer kullanıcılarla yalnızca sesli ve görüntülü arama yapabiliyordu, ancak test bazı hesapların bu aramaları ana uygulamayı kullanarak yapabildiğini görecek.
Beta sürümünde olan çoğu kullanıcı (ilk dağıtım yeri ABD olacak) Pazartesi gününden itibaren Facebook uygulamasında sesli ve görüntülü arama yapabilecekler. Messenger’ın ürün yönetimi direktörü Connor Hayes, yeni özelliğin şu an için sadece bir test olduğunu, ancak Facebook’un ana uygulaması ile Messenger hizmeti arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltmayı amaçladığını söyledi.
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Messenger bir zamanlar Facebook uygulamasında yerleşikti, ancak şirket bunu yedi yıl önce kullanıma sunarak kullanıcıları bir cep telefonundan özel mesaj göndermek için ayrı bir uygulama indirmeye zorladı.
Hayes, Facebook’un Messenger’ı tek başına bir uygulamadan ziyade bir hizmet olarak düşünmeye başladığını söyledi. Facebook’un Messenger’ın birincil özelliği metin sohbetini ana uygulamaya geri getirip getirmeyeceği henüz belli değil ancak Messenger teknolojisini kullanan sesli ve görüntülü aramalar, Instagram, Oculus ve Portal cihazları dahil olmak üzere diğer Facebook platformlarında mevcuttur.
Hayes, “Zamanla bundan biraz daha fazlasını görmeye başlayacaksınız” dedi. Messenger’ı “hangi hizmeti kullanmayı seçerlerse seçsinler, insanların ayrı olduklarında bir arada olmaları için bir bağ dokusu” olarak tanımlıyor.
Facebook, geçtiğimiz Eylül ayında Instagram uygulaması ile Messenger arasında mesajlaşmayı birleştirdi ve bu özelliği WhatsApp mesajlaşma hizmetine de getirme planları var. Mark Zuckerberg, şirketin mesajlaşma servislerini entegre etmenin kullanıcılar için bir avantaj olduğunu, daha fazla kişiye ulaşmalarını sağladığını ve ayrı uygulamalar indirme veya atlama ihtiyacını azalttığını savundu.
Bazı kullanıcılar, arkadaşları ve aileleriyle iletişim kurmak için Messenger’ı kullanarak haber, reklam ve paylaşılan gönderi akışını atlamak isteyebilirken, diğerleri ana Facebook uygulamasını telefonlarından tamamen kaldırdı.
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Burdan bizim çıkarabileceğimiz ve sizlerinde aklına gelen bu kadar açıklamalardan sonra Facebook, Messenger uygulamasının kullanımının azlığından kullanıcılardan mikrofon ve görüntü erişimini fazla alamadığı için daha çok kullanılan ana uygulamasına sesli ve görüntülü görüşme özelliklerini ekleyerek kullanıcılardan mecburi erişim alacak.
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WhatsApp Uygulamasında Birinin Sizi Engellediğini Nasıl Anlarsınız ?
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