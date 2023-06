Meta’nın sahip olduğu anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ın, kullanıcıların sekmeler ve yuvarlak menüler arasında kaydırma yapmasına olanak tanıyan bir özellik sunmayı planlıyor. Bu özellik, Google Play Store’dan Android için en son WhatsApp beta güncellemesini yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. İşte detaylar.

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre WhatsApp, kullanıcıların her zamanki hareketi kullanarak farklı bir sekmeye geçmelerine olanak tanıyan bir özellik ekledi. Bu özelliğin kullanıma sunulması muhtemelen kullanıcılardan gelen yoğun geri bildirimlere bir yanıt niteliği taşıyor.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.13.9: what's new?

• WhatsApp is releasing a feature that allows users to swipe between tabs, and it is available to some lucky beta testers!

• WhatsApp is rolling out rounded menus to some beta users!https://t.co/yO05MDyQ9t pic.twitter.com/qx7ODEhipW

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 21, 2023