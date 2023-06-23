Meta’nın sahip olduğu anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ın, kullanıcıların sekmeler ve yuvarlak menüler arasında kaydırma yapmasına olanak tanıyan bir özellik sunmayı planlıyor. Bu özellik, Google Play Store’dan Android için en son WhatsApp beta güncellemesini yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. İşte detaylar.

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre WhatsApp, kullanıcıların her zamanki hareketi kullanarak farklı bir sekmeye geçmelerine olanak tanıyan bir özellik ekledi. Bu özelliğin kullanıma sunulması muhtemelen kullanıcılardan gelen yoğun geri bildirimlere bir yanıt niteliği taşıyor.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.13.9: what's new? • WhatsApp is releasing a feature that allows users to swipe between tabs, and it is available to some lucky beta testers!

• WhatsApp is rolling out rounded menus to some beta users!https://t.co/yO05MDyQ9t pic.twitter.com/qx7ODEhipW — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 21, 2023

WABetaInfo, bu özelliğin Materyal Tasarım 3’ün yönergeleriyle uyumlu olmadığı için kaldırıldığını söyledi. Ancak, WhatsApp’ın kullanıcı tercihlerini karşılamak ve bu özelliği tekrar uygulayarak deneyimlerini geliştirmek için bu kurala bir istisna yaptığı görülüyor.

İlginizi çekebilir: Spotify Hi-Fi Aboneliğiyle Kayıpsız Ses Desteği Geliyor!

Buna ek olarak, bu güncellemeyi yükledikten sonra, bazı kullanıcılar nihayet yuvarlak menüleri deneyebilir. Kullanıcılara sekmeler ve yuvarlatılmış menüler arasında kaydırma olanağı sağlayan özellik, Google Play Store’dan Android için en son WhatsApp beta güncellemesini yükleyen bazı şanslı beta test kullanıcılarına sunuldu ve önümüzdeki haftalarda daha da fazla kişiye sunulacak İlgili haberlerde, anlık mesajlaşma platformu, kullanıcılara numaralandırılmış küçük resimlerle geliştirilmiş bir medya seçici sağlayan yeni bir özellik de sundu.

Kullanıcıların seçilen medya öğelerinin sırasını kolayca takip edebilmelerini sağlayan bu özellik, Google Play Store’dan Android için WhatsApp beta sürümünün en son güncellemesini yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor.