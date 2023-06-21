Spotify, kullanıcılara CD kalitesinde müzik parçalarından oluşan bir müzik kütüphanesine erişim sağlayacak bir “Hi-Fi” premium aboneliği sunacağını duyuralı iki yıldan fazla oldu. Başlangıçta bu abonelik planının 2021 sonunda hayata geçeceği söylenmişti. Ancak firmanın rakiplerinin benzer hamleleri Spotify’ın kayıpsız müzik stratejisini altüst etti ve firma bir türlü bu abonelik planı yayınlayamadı. Şimdiyse Hi-Fi hakkında yeni haberler var!

Spotify Hi-Fi Planı Yılan Hikayesine Döndü!

Spotify, 2021 yılında Hi-Fi (yüksek kalite) sese sahip olan abonelik planını tanıtmıştı. Bu abonelikle beraber kullanıcılara yüksek kalite ses ve CD kalitesinde kayıpsız ses formatı desteği sunulacağı açıklanmıştı. Ancak Spotify, bu yılın başında yeni abonelik planını belirsiz bir süreliğine ertelediğini duyurmuştu.

O zamandan beri, Apple Music standart abonelik fiyatının bir parçası olarak kayıpsız dinleme seçeneğini platforma dahil etti ve Amazon Music kayıpsız müzik kütüphanesi için ekstra ücret talep etmeyi bıraktı. Bu da Spotify’ın kullanıcılardan benzer bir hizmet için daha fazla ödeme yapmalarını isteme fikrini çok daha itici bir hale getirdi.

Şimdi Bloomberg, HiFi’nin nihayet piyasaya sürülmeye hazır olabileceğini bildiriyor, ancak abonelik fiyatının daha yüksek olacağı konusunda uyarıyor. Ne kadar yüksek olacağı belli değil. Birkaç ay önce yapılan bir anket, mevcut 10 dolarlık Premium planın iki katı olan 20 dolarlık bir fiyat etiketi öneriyordu.

Bunlar ABD fiyatları, ancak Spotify HiFi’yi ABD’ye getirmeden önce diğer pazarlarda deneyebilir. Bu Netflix’in müşteri tepkisini ölçmek için şifre paylaşım yasağını diğer pazarlarda test etmesine benzer bir hamle olacaktır.

Spotify’ın Türkiye’ye özel bir fiyatlandırma yapması kesin. Zira 20 dolar günümüz kuruyla aylık 500 TL’ye yakın bir fiyat anlamına geliyor. Kimse biraz daha kaliteli müzik dinlemek için bu denli yüksek bir ücret ödemeyecektir.

Apple ve Amazon’un hamleleri göz önüne alındığında, Spotify’ın kayıpsız özelliğinin artık uzamsal ses parçalarına erişim ve sesli kitaplar ve podcast’lerle ilgili diğer avantajları içeren daha kapsamlı bir planın parçası olarak yeniden ortaya çıkması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hi-Fi müzik için Spotify abonelik ücretlerine zam gelse bunu nasıl karşılarsınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!