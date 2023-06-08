Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, Kanallar adı verilen yeni bir özelliğini duyurdu. Bu özellik, kuruluşların ve bireylerin tek yönlü iletişim kurmasına ve bir topluluğa metin, fotoğraf, video ve anket göndermesine olanak tanıyacak. WhatsApp’taki özel mesajların aksine, bu kanallar uçtan uca şifrelenmiyor. Bu sayede mümkün olan en geniş kitleye ulaşılması amaçlanıyor.

Kanallar özelliği

Kanallar özelliği, WhatsApp uygulamasında “Haberler” adlı kendi sekmesinde bulunacak. Bu sekme, arkadaşlar ve aile ile yapılan sohbetlerden ve mevcut Topluluklardan ayrılıyor. Her katılımcının yazabildiği toplulukların aksine, kanallar yalnızca tek yönlü iletişime izin veriyor.

Kanallar özelliği, kullanıcıların hobilerini, favori takımlarını veya belirli kişi ve şirketleri arayabilecekleri genel bir dizin içerir. Kanal operatörleri üyelerin profil fotoğraflarını veya telefon numaralarını göremez. Benzer şekilde, üyeler de operatörün ilişkili hesabına ait herhangi bir telefon numarasını göremez. Ayrıca kimin kimi takip ettiği de görünmez.

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Kanallar işlevinin bir özelliği de mesajların 30 gün sonra otomatik olarak kaybolmasıdır. Bu hem kullanıcılar hem de WhatsApp’ın sunucuları için geçerlidir. Kanal operatörleri ekran görüntülerini ve iletileri engelleme ve kanallarını kimlerin takip edebileceğini kısıtlama seçeneğine sahiptir. Gelecekte, örneğin rehberdeki belirli kanalların reklamını yaparak kanallardan para kazanma fırsatları da olacak.

İlk kanallar ve gelecek planları

Başlangıçta, Singapur ve Kolombiya’daki seçilmiş kuruluşlardan kanallar mevcut olacaktır. İleride daha fazla kanal ve ülkenin bu özelliği takip etmesi planlanıyor. Bu yeni özelliğin kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı ve kuruluşlar ile bireylerin WhatsApp üzerinden iletişim kurma biçimleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı henüz belli değil.