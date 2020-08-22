Haber
WhatsApp, kaldırdığı ‘Kamera’ kısayolunu geri getiriyor
WhatsApp geçtiğimiz aylarda Messenger’ın Oda Oluşturma özelliğini uygulamaya entegre etmesiyle beraber kaldırdığı Kamera kısayolunu geri getirdi. Ayrıca uygulamadaki diğer ikonların tasarımı da yenilendi.
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WhatsApp, Kamera kısayolunu geri getiriyor
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kısa bir süre önce Messenger’ın Oda Oluşturma özelliği için uygulamaya doğrudan bir kısayol eklemiş; ancak bunu eklerken, bir başka kısayol olan Kamera’yı da kaldırmıştı. Şimdi ise kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda geri adım attı. WhatsApp’ın Android için yayınlanan 2.20.198.9 numaralı beta sürümü, uygulamadan kaldırılan Kamera kısayolunun yeniden eklendiğini gözler önüne seriyor.
Üstelik WhatsApp’ın yaptığı tek yenilik Kamera kısayolunu geri getirmek değil. Aynı zamanda uygulamadaki Konum, Müzik ve Galeri gibi diğer kısayolların da düz renklerle süslendirilmiş sade bir tasarım anlayışıyla yeniden yorumlandığı görülüyor. Kamera kısayolunu yeniden uygulamaya getiren bu güncellemenin henüz beta aşamasında olduğunu ve tüm kullanıcılara açılmadığını hatırlatalım. Google Play Store üzerinden WhatsApp’ın beta sürecine katıldıysanız, uygulamaya gelen son güncellemeyi yükleyerek yeni sürümü edinebilirsiniz.
WhatsApp, yaptığı güncellemelerle her geçen gün kullanım kolaylığını artıracak yeniliklerle platformunu güçlendirmeye devam ediyor. En son 2.20.197.7 sürümünde yayınladığı Gelişmiş Arama Modu sayesinde kullanıcılara fotoğraf, video, GIF, ses ve belge olmak üzere istediği kategoride özel olarak arama yapabilme imkanı sunmuştu. Aynı zamanda WhatsApp’ın, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere oldukça önem verdiği anlaşılıyor.
Oyun
Gotham Knights oyunundan ilk fragman geldi!
Gotham Knights oyunu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. WB Games Montreal, DC Fandome etkinliğinde oyunun ilk videolarını hayranları ile paylaştı.
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Gotham Knights oyununun fragmanı ve oynanış videosu yayınlandı!
Batman Arkham serisi ile birlikte uzun zamandır övgülerin odağında olan WB Games, aynı evrende geçecek Gotham Knights oyununun ilk videolarını hayranları ile paylaştı. WB Games Montreal ekibinin çıkaracağı oyun, Batman’in ölümünü ve daha sonrasını konu alacak. Nightwing, Red Hood, Batgirl ve Robin karakteri ile oynama imkanı sunan yapım, eşli oynama imkanını da oyunculara sunacak. İster tek kişi ister iki kişinin eşli oynayabileceği yapım, oyuncuların hoşuna gidecek bazı ortak aksiyon mekaniklerini de içerisinde barındırmakta. Ayrıca yapımcı firma her karaktere özgü beceri ve yetenek sisteminin de oyunun içinde yer aldığını belirtmeyi ihmal etmemiş.
Fragman olarak paylaşılan videoda, Mr. Freeze ve Baykuşlar Divanı göze çarpmakta. Ayrıca oynanış videosu da paylaşan yapımcı firma, Mr. Freeze ile karakterlerimizin mücadele ettiği bir bölümü de yayınladı. Ortak yorum, oyundaki kötü oluşumun Baykuşlar Divanı olacağına işaret ederken, firma henüz bu konuda kesin bir yorum yapmadı. PC, PS4, Xbox One dışında yeni nesle de çıkacak oyun, 2021 yılında hayranlarını karşılayacak. Bakalım Warner Bros., Arkham serisinden sonra Batman hayranlarını mutlu etmeye devam edecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro Max, tasarımı ve teknik özellikleriyle sızdırıldı!
Apple, yeni amiral gemisi serisi olan iPhone 12 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni telefonlar bugüne kadar pek çok sızıntıda görüntülendi. Ayrıca Apple, bu telefonların lansman tarihini pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kalmıştı. Şimdi ise ailenin tepe modeli olan iPhone 12 Pro Max, tasarımı ve teknik özellikleriyle sızdırıldı.
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iPhone 12 Pro Max’in nasıl bir tasarımı olacak?
Çinli bir kaynak, serinin modellerinden birinin arka tarafını canlı bir fotoğrafla paylaştı. Bu fotoğrafın, arka taraftaki kamera ve sensörler göz önüne alındığında iPhone 12 Pro Max olması muhtemel gözüküyor. Görselde arka tarafın metalik mavi bir panel ile gelmesi dikkatleri çekiyor. Cihazın kamera modülleri ise üç adet büyük, iki adet orta ve bir adet küçük delikten oluşuyor. Bu deliklerin kameralar, flaşlar ve yeni LiDAR sensörü için ayrıldığı tahmin ediliyor.
Tepe model yeni iPhone hangi teknik özelliklere sahip olacak?
iPhone 12 Pro Max, sızıntılara göre 6.7 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir ekran ile gelecek. Cihaz 5 nm üretim sürecinden geçen A14 Bionic yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 6 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçenekleri bulunacak. Yazılım tarafında ise iOS 14 sürümü ile kutudan çıkacak. Arka kamera kurulumu 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kameradan oluşacak. Bu dizilime ek olarak LED flaşlar ve ToF sensörü kurulumda bulunacak. Ön tarafta ise 12 MP geniş açılı selfie kamera ve 3D sensörler mevcut.
Oyun
Microsoft Flight Simulator PC donanım satışlarını artıracak
Microsft‘un yeni uçuş simülasyonu Microsoft Flight Simulator, 18 Ağustos tarihinde çıkış yaptı. Oyunun muhteşem görselleri çok da ilgi çekti. Ancak bu görseller ile oyunu oynayabilmek için istenen donanım düzeyi oldukça yüksek. Oyunun gördüğü ilginin PC donanım satışlarında büyük bir artış sağlaması bekleniyor.
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Microsoft Flight Simulator geçtiğimiz hafta çıkış yaptı ve büyük bir ilgi gördü. Ancak oyunu muhteşem görselleriyle oynayabilmek için üst seviye bir PC’ye sahip olmanız gerekiyor. Bu nedenle Microsoft’un iddialı uçuş simülasyonunun PC donanım sektörüne büyük bir katkı yapması bekleniyor. Microsoft, oyununun önümüzdeki 3 yılda 2.27 milyon adet satmasını bekliyor. Bu satış miktarı kaynaklı olarak da önümüzdeki 3 yılda 2.6 milyar dolarlık PC donanım satışı olması bekleniyor. Oyunun özellikle işlemciyi çok zorladığı ve bu durumun da birçok oyunseverin güçlü bir işlemciye geçiş yapmasını sağlayacağı tahmin ediliyor. Oyun şuan piyasada olan en yüksek seviye ekran kartlarını dahi çok zorluyor ve yeni nesil ekran kartlarına ihtiyaç duyar bir görüntü veriyor. PC’nin gücünü sağlayan donanımların yanı sıra oyuna uygun ek ekipmanların satışlarında büyük bir artış da çok olası gözüküyor…