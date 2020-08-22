WhatsApp, kaldırdığı ‘Kamera’ kısayolunu geri getiriyor

WhatsApp geçtiğimiz aylarda Messenger’ın Oda Oluşturma özelliğini uygulamaya entegre etmesiyle beraber kaldırdığı Kamera kısayolunu geri getirdi. Ayrıca uygulamadaki diğer ikonların tasarımı da yenilendi.

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WhatsApp, Kamera kısayolunu geri getiriyor

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kısa bir süre önce Messenger’ın Oda Oluşturma özelliği için uygulamaya doğrudan bir kısayol eklemiş; ancak bunu eklerken, bir başka kısayol olan Kamera’yı da kaldırmıştı. Şimdi ise kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda geri adım attı. WhatsApp’ın Android için yayınlanan 2.20.198.9 numaralı beta sürümü, uygulamadan kaldırılan Kamera kısayolunun yeniden eklendiğini gözler önüne seriyor.

Üstelik WhatsApp’ın yaptığı tek yenilik Kamera kısayolunu geri getirmek değil. Aynı zamanda uygulamadaki Konum, Müzik ve Galeri gibi diğer kısayolların da düz renklerle süslendirilmiş sade bir tasarım anlayışıyla yeniden yorumlandığı görülüyor. Kamera kısayolunu yeniden uygulamaya getiren bu güncellemenin henüz beta aşamasında olduğunu ve tüm kullanıcılara açılmadığını hatırlatalım. Google Play Store üzerinden WhatsApp’ın beta sürecine katıldıysanız, uygulamaya gelen son güncellemeyi yükleyerek yeni sürümü edinebilirsiniz.

WhatsApp, yaptığı güncellemelerle her geçen gün kullanım kolaylığını artıracak yeniliklerle platformunu güçlendirmeye devam ediyor. En son 2.20.197.7 sürümünde yayınladığı Gelişmiş Arama Modu sayesinde kullanıcılara fotoğraf, video, GIF, ses ve belge olmak üzere istediği kategoride özel olarak arama yapabilme imkanı sunmuştu. Aynı zamanda WhatsApp’ın, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere oldukça önem verdiği anlaşılıyor.