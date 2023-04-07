WhatsApp yıllardır dünya çapında en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olmuştur, ancak özellikler açısından Telegram, kullanım kolaylığı ve çoklu sohbet seçenekleri sayesinde her zaman lider olmuştur. Şimdi ise WhatsApp, Telegram’dan klonladığı ve yakın zamanda Communities ile daha büyük gruplar için daha iyi bir sohbet deneyimi sundu. Şimdi de Telegram’dan esinlenen bir haber bülteni aracı olan WhatsApp Channels üzerinde çalışıyor.

WATBetaInfo, WhatsApp’ın şu anda bu özellik üzerinde çalıştığını belirtti. Bu özellik, Android uygulamasının 2.23.8.6 beta sürümünde keşfedildi, ancak özellik test kullanıcıları için mevcut değil halde değil.

Yeni özellik bir kanal oluşturmayı mümkün kılacak. WABetaInfo’ya göre, sözde kanallar Telegram’ın çalışma şekline biraz benziyor, ancak iki hizmet arasında büyük bir fark var. WhatsApp’ta kullanıcılar birbirlerini bir kanalda göremezler. Bir kullanıcının hangi kanalları takip ettiği de herkese açık değildir. Dolayısıyla kanallar, özel bir konuşma ve bir posta listesinin ara biçimi gibi bir şeydir. WABetaInfo’ya göre, uçtan uca şifreleme kanallarda çalışmayacaktır.

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Bu özellik Durum sekmesinde bulunması muhtemel. Beta sürümünde bu sekmenin adı Güncellemeler olarak değiştirilecek ve kanallar mevcut durumlarla birlikte gösterilecek. Durumlar, tıpkı diğer uygulamalardaki hikayeler gibi sekmenin üst kısmında yatay olarak bulunabilecek. Bu özelliğin ne zaman kalıcı olarak kullanıma sunulacağı ya da genel olarak ne zaman test edilebileceği bilinmiyor.