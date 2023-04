En popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uygulamanın ritmini senkronize eden yeni özellikler getirerek platformu yeniden canlandırıyor.

WABetaInfo’ya göre, WhatsApp şu anda, kullanıcıların WhatsApp’taki sohbetlerinden ayrılmadan durum güncellemelerini Facebook Hikayelerinde anında paylaşmalarını sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor; bu özellik gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulacak.

WABetaInfo’ya göre, daha önce kullanıcılar durum güncellemelerini Facebook hikayelerinde paylaşabiliyordu, ancak her yeni bir şey yayınladıklarında güncellemeyi manuel olarak paylaşma gibi ekstra bir adımdan geçmeleri gerekiyordu.

Ancak şimdi, bu yeni özellik sayesinde, seçenek etkinleştirildiğinde, kullanıcıların seçtiği belirli durum güncellemeleri için işlem otomatik olabilir.

