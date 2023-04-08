En popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uygulamanın ritmini senkronize eden yeni özellikler getirerek platformu yeniden canlandırıyor.

WABetaInfo’ya göre, WhatsApp şu anda, kullanıcıların WhatsApp’taki sohbetlerinden ayrılmadan durum güncellemelerini Facebook Hikayelerinde anında paylaşmalarını sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor; bu özellik gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulacak.

İçindekiler WhatsApp Durumunuzu Facebook Hikayesinde Paylaşın

WhatsApp Durumunuzu Facebook Hikayesinde Paylaşın

Meta sahibi olduğu WhatsApp’ın, kullanıcıların durum güncellemelerini WhatsApp’tan çıkmadan Facebook hikayelerinde paylaşmalarına olanak tanıyacak yeni bir özellik geliştiriyor.

WABetaInfo’ya göre, daha önce kullanıcılar durum güncellemelerini Facebook hikayelerinde paylaşabiliyordu, ancak her yeni bir şey yayınladıklarında güncellemeyi manuel olarak paylaşma gibi ekstra bir adımdan geçmeleri gerekiyordu.

Ancak şimdi, bu yeni özellik sayesinde, seçenek etkinleştirildiğinde, kullanıcıların seçtiği belirli durum güncellemeleri için işlem otomatik olabilir.

WhatsApp is working on a 'Share your Status to Facebook Story' feature https://t.co/yg3HdSfDVr pic.twitter.com/gx8YoAiiqI — Matt Navarra (@MattNavarra) April 7, 2023

Rapora göre, WhatsApp’taki Durum Gizliliği ayarında, kullanıcılar Facebook hesaplarını ekleyebilecekleri yeni bir “durum güncellemelerimi hesaplarım arasında paylaş” seçeneği bulacaklar.

Raporda ayrıca, bu seçeneğin isteğe bağlı olacağı ve varsayılan olarak devre dışı bırakılacağı belirtildi.

Kullanıcılar, belirli durum güncellemelerinin WhatsApp’tan ayrılmadan Facebook hikayelerinde paylaşılmasını istiyorlarsa, Durum Gizliliği ayarları içinde bu seçeneği etkinleştirebilecekler.

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Raporda ayrıca, bu özelliğin kullanıcıların durum güncellemelerini WhatsApp’tan çıkmadan Facebook Hikayeleri ile manuel olarak paylaştıklarında zamandan ve emekten tasarruf etmelerini sağlayacağı belirtildi.

Bu arada, WhatsApp’ın “sesli sohbetler” adı verilen yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ve Android’de uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde konuşmalar içinde kullanılabilecek.

Sohbet başlığına yeni bir dalga biçimi simgesi eklenerek kullanıcıların sesli sohbetler başlatmasına olanak sağlanacak, ayrıca kullanıcılar devam eden aramaları sonlandırmak için kırmızı bir düğme görecek.