Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, rakipleri iMessage ve Telegram’a karşı büyük bir dezavantaja sahipti. O da görüntü kalitesinin düşük olması. WhatsApp’ta görsel gönderirken maalesef ki görseller sıkıştırılıyor ve orijinal çözünürlüğünü kaybediyor.

WhatsApp, özelliği mobil beta sürümüne dahil ederek bu çözüme yönelik ilk adımı çoktan attı. Şimdi, WABetaInfo’ya göre, geliştiriciler de bu özelliği WhatsApp Web’e getirmek için çalışıyorlar. Bunu gönder menüsünde görünecek yeni seçenekten görebiliriz.

Kullanıcının görüntüyü gönderirken “standart” ve “HD” kalitesi arasında seçim yapabileceği yer. İkinci seçenek, kullanıcının fotoğrafları mümkün olan en yüksek çözünürlükte göndermesine izin verecektir. Hem de herhangi bir kalite kaybı olmadan.

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WhatsApp üzerinden gönderdiğimiz görüntülerde şu anda görüntü sıkıştırma olduğunu unutmamak önemli. Bu nedenle kalite her zaman en iyisi değildir. Bu, özellikle orijinal görüntüyü diğeriyle karşılaştırırken belirgin. Yeni özelliğin entegrasyonu ile bu sorun artık mevcut olmayacak ve kullanıcıların fotoğraflarını uygulama aracılığıyla arkadaşları ve aileleriyle yüksek kalitede paylaşmalarını kolaylaştıracak.

Şu an itibariyle, özellik hala geliştirilme aşamasındadır ve henüz tüm WhatsApp Web kullanıcıları tarafından erişilebilir değil. Ancak, geliştiricilerin entegrasyonu bitirmesi uzun sürmeyecek be yakın gelecekte kullanıma hazır olacak. Sonuç olarak, WhatsApp Web’de tam çözünürlükte görüntü gönderme yeteneğinin entegrasyonu, kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştirecek çok beklenen bir güncelleme.