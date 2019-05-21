TikTok yeni mesajlaşma uygulamasını tanıttı!

TikTok uzun zamandır, dünyanın en popüler uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Vine’ın boşalttığı koltuğu dolduran uygulama, şimdi yeni bir mesajlaşma uygulamasını piyasaya sürüyor.

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Yakın zamanda tüm dünyada!

TikTok‘un dünyada popülerleşmesinin ardından, yeni bir yatırım yaparak bir mesajlaşma uygulaması geliştirdi. Flipchat adını alan mesajlaşma uygulaması, hem iOS hem de Android platformlarında hizmet verecek. Standart mesajlaşma uygulamalarında bulunan, görüntülü görüşme, sesli görüşme, sesli mesaj ve grup özellikleri bu uygulamada da bulunacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın açık bir sosyal ağ olduğu söylenirken, “Feiliao’nun (Flipchat) insanları birbirine bağlamasını, insanların yaşamlarını daha çeşitli ve ilginç hale getirmesini umuyoruz.” dendi. Mesajlaşma uygulamalarında bulunan savaşı doğuda hızlandıracak olan uygulamanın en üst rakibi Çin’de 1.1 milyar kullanıcıya sahip olan WeChat olarak görünüyor.

Uygulama şu anda sadece Çin sınırların içerisinde kullanılabilse de, yakın bir zamanda tüm dünya ya açılacak gibi görünüyor.