Meta’nın sahibi olduğu anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp büyük bir yeni güncelleme üzerinde çalışıyor. Bir rapora göre, iPhone kullanıcıları yakında WhatsApp’ta daha önce gönderdikleri mesajları düzenleyebilecekler.

Gönderilen mesajların düzenlenebilmesi, kullanıcıların başka bir mesaj göndermek zorunda kalmadan hataları düzeltmelerine veya bilgileri netleştirmelerine olanak tanıdığı için yararlı bir özellik olabilir.

WhatsApp’ı takip eden bir web sitesi olan WABetaInfo’ya göre, diğer kişiler WhatsApp’ın en son sürümünü kullanıyorsa, mesajlarınız görüşmedeki herkes için başarıyla düzenlenecektir.

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WABetaInfo raporunda, “WhatsApp’ın eski bir sürümünü kullanan kişilere gönderilen düzenlenmiş mesajlara ne olacağını merak ediyorsanız, WhatsApp muhtemelen bu özellikle uyumlu olmayan tüm sürümlerin süresi dolduğunda mesajları düzenleme özelliğini yayınlayacağından, bu bir sorun olmayacaktır, bu nedenle insanların uygulamanın düzenlenmiş mesajları alabilen en son sürümüne yükseltmeleri gerekecektir” denildi.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar ek mesaj göndermeden hatalarını hızlı ve kolay bir şekilde düzeltebilecekler. Buna ek olarak, kullanıcılara mesajlarının açık, özlü ve hatasız olmasını sağlamanın bir yolunu sunacağı için kullanıcılar arasındaki iletişimi kesinlikle geliştirebilir.

Özelliğin 15 dakika içinde bir mesajı düzenlemenin mümkün olacağını ve bu mesajların mesaj balonu içinde “düzenlendi” etiketiyle işaretleneceğini belirtmek gerekir. Mesajları düzenleme özelliği geliştirme aşamasında ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanacak.

Bu arada, WhatsApp yakında sesli sohbetler adlı yeni bir özellik yayınlamayı planlıyor. Yeni dalga biçimleri simgesi sohbet başlığına eklenecek ve kullanıcıların sesli sohbetler başlatmasına olanak tanıyacak. Ne yazık ki, bu özelliğin nasıl çalışacağına dair henüz resmi bir bilgi mevcut değil, bu nedenle tam işlevselliği belirsiz görünebilir.