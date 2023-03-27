Exynos 2200‘ün içindeki Xclipse 920 GPU, AMD ve Samsung arasındaki ortaklıktan kaynaklandı. Bu işlemci, Koreli dev için temelde ilk deneyimi oldu. Samsung bu sıçramayla birlikte bir sonraki aşamaya geçecek ve iddiaya mobil GPU üretecek.

Samsung’un İlk GPU’su AMD’nin RDNA Mimarisine Dayalı Olabilir

Exynos 2200’ün içindeki Xclpse 920 GPU, AMD’nin RDNA 2 mimarisine dayanıyordu. Görünüşe göre Samsung da özel yonga seti için aynı mimariyi kullanacak. En azından, sızıntının öne sürdüğü şey bu. Ancak, bağımsız bir GPU olmayacak. Bunun yerine, bir IP oluşturmak için muhtemelen AMD’nin yardımına ihtiyaç duyacaktır.

Exynos 2100’ün piyasaya sürülmesine kadar Samsung, birkaç yıl boyunca ARM’ın Mali GPU tasarımlarına güvenmişti. Özel yonga setinin piyasaya sürülmesiyle birlikte Koreli dev nihayet yonga seti tasarımı için ARM’den vazgeçebilir. ARM’ın GPU tasarımları hakkında çok fazla şikâyet olmasa da Qualcomm ve Apple’ın bu yarışta önde olduğu yadsınamaz bir gerçek.

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Karşılaştırıldığında, Mali GPU’ları önemli bir performans farkına sahip. Ancak, Samsung’un özel GPU’su ile bu performans farkı önemli bir farkla kapanabilir. Yine de, özel GPU yakın zamanda piyasaya sürülmeyebilir gibi görünüyor.

Revegnus’a göre Samsung’un akıllı telefonlara özel GPU’sunu piyasaya sürmesi en az üç yıl alabilir. Bu süre zarfında Apple ve Qualcomm akıllı telefon pazarında ses getirmeye devam edecek. Ancak Samsung özel GPU’sunu piyasaya sürdükten sonra rekabet çok sertleşebilir.

Qualcomm Adreno ve Apple GPU’yu Yenebilir mi?

Söylentilere göre Samsung, özel mobil GPU’sunu geliştirmek için acele etmeyecek. Ve eğer özel GPU şirketin beklentilerine göre performans göstermezse, Koreli dev bunu daha da geciktirebilir. Adil olmak gerekirse, Samsung akıllı telefon yonga setlerini piyasaya sürme konusunda pek şanslı değildi.

Bu kez Galaxy S23 serisi ile Samsung, Exynos serisini tamamen terk etti. Bunun yerine, serideki tüm telefonlar bölgeden bağımsız olarak Qualcomm yonga setleriyle gönderiliyor. Bununla birlikte, Samsung piyasadaki en iyi yeteneklerle çalıştığında, işler kesinlikle değişebilir.