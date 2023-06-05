Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ta geçtiğimiz dakikalardan itibaren erişim sorunları yaşanmaya başladı. Kullanıcılar gruplar ve bireysel sohbetlerde hiçbir mesajın gitmediğini ve kısacası uygulamanın işlevsiz kaldığını ifade ediyor ve anlık kontrollerde henüz sorunun çözülmediği görülüyor. Peki WhatsApp çöktü mü? İşte ayrıntılar!

İlginizi çekebilir: Android için WhatsApp iPad ile de Çalışabilecek!

WhatsApp çöktü



Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, geçtiğimiz dakikalarda tüm dünyada çöktü. Kullanıcılar uygulamaya giriş yapsalar da hiçbir şekilde bireysel gruplar dahil mesaj gönderemiyorlar.

Uygulama normale döndü

WhatsApp uygulamasına giriş kısa süre içerisinde çözüldü. Fakat uygulamanın neden çöktüğü ve neden mesajlaşma için bağlantı sağlanamadığı konusunda herhangi bir detay bulunmuyor.