WhatsApp, sürüm 2.23.12.12 Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme yayınladı . Bu güncelleme ile WhatsApp, iPad ile uyumlu olması için eşlik eden bir cihaz özelliğini eklemeye çalışıyor. Bu özellik gelecekteki bir güncellemede kullanılabilir olacak.

WhatsApp’ın iOS 23.10.76 güncellemesi hakkındaki makalede, eşlik eden mod özelliğinin kullanıma sunulduğunu ve kullanıcıların mevcut WhatsApp hesaplarına ek bir iOS cihazı bağlayabildiğini duyurduk. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, 4 adede kadar cihazı hesaplarına bağlayarak uçtan uca şifreleme ile aynı gizlilik ve güvenlik seviyesini koruyabiliyorlar. Google Play Store’da bulunan Android 2.23.12.12 için en son WhatsApp beta sürümünü yükledikten sonra, WhatsApp’ın gelecekte mevcut olan iPad ile uyumlu bir bağlantılı cihaz özelliğini eklemeye çalıştığı fark edildi.

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Bu ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, iPad artık bağlantılı bir cihaz olarak tanınıyor. Bu, gelecekte iPad’i mevcut WhatsApp hesabınıza bağlayabileceğiniz anlamına geliyor. Ancak, iPad için WhatsApp hala geliştirme aşamasında olduğu ve henüz beta testçilerine sunulmadığı unutulmamalı. Ancak, piyasaya çıktığında, Android’deki mevcut WhatsApp hesabınızı iPad’inize bağlama imkanına sahip olacaksınız.

iPad için WhatsApp hakkında paylaştığımız bilgiler bir süre öncesine aittir, ancak şu anda durumun farklı olabileceğini söyleyebiliriz. WhatsApp, iOS’ta eşlik eden modu yayınladığından (ve bazı hesaplara yavaş yavaş sunulduğundan) bir sonraki adımın iPad ile uyumlu bir uygulama olduğunu tahmin edebiliriz. WhatsApp’ın şu anda uygulamanın iPad’i bağlantılı bir cihaz olarak tanımasını sağlamak için çalışması, uygulamanın yakın zamanda halka açık hale geleceğini doğrulayabilir. Bekleyip görmemiz gerekecek.

Bir iPad’i Android için WhatsApp’ta eşlik eden bir cihaz olarak bağlama yeteneği şu anda geliştirme aşamasındadır ve gelecekteki bir güncellemede beta testçilerine sunulacaktır.