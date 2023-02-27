Microsoft Başkanı Brad Smith, Sony’nin konsollarının oyun pazarına büyük bir avantajla hâkim olduğunu söyledi. Yönetici ayrıca Xbox’ın satışlarda rakibinin çok gerisinde olduğunu savundu.

“Sony’nin yüzde 80 paya sahip olduğu Avrupa’daki pazarı düşünün. Küresel olarak, yaklaşık 70/30 (yüzde 70 Sony ve yüzde 30 Microsoft hakimiyeti) Japonya’da ise 96/4 olarak yer alıyor. Bu rakamlar yirmi yıl boyunca dikkat çekici bir şekilde sabit kaldı.

Ayrıca bkz: Tecno İlk Katlanabilir Telefonunda TCL ile İşbirliği Yaptı!

Redmond devinin başkanı, Activision Blizzard’ın satın alınmasının oyun pazarında tekelleşme riski yaratmayacağını savunmak için Sony ve Microsoft arasındaki mesafe argümanını kullandı.

PlayStation’ın hakimiyetine atıfta bulunan Smith, Japon markanın milyar dolarlık satın almayla mücadele etmesini eleştirdi. Senaryoya rağmen, Nintendo ve hatta Nvidia’nın en az 10 yıl boyunca Call of Duty’ye sahip olmayı garantilediği için Sony ile bir anlaşma yapmanın hala mümkün olduğunu söyledi.

“Sony tüm enerjisini rekabeti azaltacak ve pazarın gelişimini yavaşlatacak bu anlaşmayı engellemeye çalışarak harcayabilir. Ya da bizimle oturup bir anlaşma yapabilirler,” diye karşılık verdi.

Ayrıca bkz: Half Life’a Işın İzleme Desteği Geldi

Microsoft başkanı ayrıca Japon rakibine yüklenerek, düzenleyici kurumlara CoD’un 120 milyon cihazda mevcut olduğu için olmazsa olmaz bir ürün olduğunu bile savunduğunu söyledi. Smith daha sonra Activision’ın Blizzard’ı satın almasına karşı çıkmaması gerektiğini, zira bu anlaşmanın CoD’u 150 milyon oyuncuya ulaştırabileceğini belirtti.

İçindekiler Avrupalı kanun yapıcılara verilen yanıtlar

Avrupalı kanun yapıcılara verilen yanıtlar

Brad Smith’in basın toplantısı Microsoft, Activision Blizzard ve Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) arasındaki anlaşmazlığın durumu hakkında bilgi vermek üzere düzenlendi. Kurum, teknoloji şirketine anlaşmayı tamamlamak üzere alternatifler sunması için düne kadar süre vermişti.

8 Şubat’ta CMA geçici olarak anlaşmanın tamamlanmasının elektronik oyun pazarı için kötü olabileceğine karar verdi. Avrupa otoritesi, çare olarak Microsoft’un Call of Duty’yi başka bir girişime satmasını bile önerdi.

Microsoft’un başkanı, CoD ve Activision bölümünü ya da Blizzard bölümünü satmanın mantıklı olduğunu düşünmediğini söyledi. Dahası, teknoloji devinin düzenleyicilerden gelecek her türlü soruya yanıt vermeye “fazlasıyla hazır” olduğunu belirtti.

Son olarak yönetici, “geleceğin çok platformlu olduğuna inanmak” zorunda olduğu için milyarder anlaşmasının onaylanmasını savundu ve Crash, World of Warcraft, Spyro ve diğerleri gibi franchise’ları özel olarak bırakma niyetinde olmadıklarını öne sürdü.