WhatsApp kullanıcıların sohbet geçmişlerini ve medyalarını iCloud yedeği oluşturmadan doğrudan bir iPhone’dan diğerine aktarmalarını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Şu anda WhatsApp, iPhone kullanıcılarının yedeklemelerini yalnızca iCloud’a yükleyerek başka bir telefona taşımalarına izin veriyor. Yeni “Sohbetleri iPhone’a Aktar” özelliği sayesinde kullanıcıların yalnızca WhatsApp’ı yeni telefonlarına indirmeleri, aynı numarayla giriş yapmaları ve ardından eski telefonlarını kullanarak yeni telefonda gösterilen QR kodunu tarayarak geçmiş sohbetlerini aktarmaları yeterli olacak.

WaBetaInfo tarafından belirtildiği üzere, yeni yerleşik hizmet, iCloud’un 5 GB’lık ücretsiz saklama alanıyla sınırlı olan ve sohbet geçmişlerini Apple’ın sunucularında yedeklemek için yeterli alana sahip olmayan kullanıcılar için önemli bir avantaj sunuyor.

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Bu özellik, iCloud’un sınırlı depolama alanı nedeniyle yeterli sohbet yedeği oluşturamayan kullanıcılar için faydalı olacak. Özellik şu anda bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ve önümüzdeki günlerde daha fazla kişiye açılacak. Ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı belli değil.

Haber, ana şirket Meta’nın geçen hafta birden fazla telefon için çoklu cihaz giriş desteğini duyurmasının ardından geldi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar artık dört telefondan WhatsApp hesabına giriş yapabilecek.

Önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulacağı belirtilen bu yeni özellik sayesinde, kullanıcıların mesajları birden fazla cihaz (diğer telefonlar dahil) arasında senkronize edilecek. Bu sayede bir cihaz kapalı olsa bile kullanıcılar diğer cihazlar üzerinden WhatsApp’a ulaşabilecek.