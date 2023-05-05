WhatsApp anketler ile dosya ve medya paylaşımı özelliklerinde iki yeni güncelleme duyurdu. Değişiklikler arasında tek oylu anketler için yeni bir seçenek, altyazılı medya iletimi ve altyazılı belgelerin paylaşımı yer alıyor.

Şirkete göre, anket aracındaki yeni güncellemeler, artık tek oylu anketler oluşturmak mümkün olacağından, grup konuşmalarında karar vermeyi kolaylaştıracak. Bunu yapmak için anketi oluştururken çoklu cevap seçeneğini devre dışı bırakmanız yeterli olacak.

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Bir diğer yeni özellik ise, kullanıcıların artık anketlerinde oy kullanan kişiler olduğunda bildirim alacak olmaları ve sohbet konuşmalarında bu kişileri arama imkanına sahip olmalarıdır. Bu sayede, fotoğraflara, videolara veya bağlantılara göre arama yapmak için zaten yapıldığı gibi, mesajları anketlere göre filtrelemek mümkün olacak.

İçindekiler Yeni paylaşım seçenekleri

Yeni paylaşım seçenekleri

Belgelerin paylaşımına çok faydalı bir güncelleme getirildi. Bir dosya gönderirken, kullanıcılar belgeyi bağlamsallaştırmak için bir altyazı ekleme seçeneğine sahip olacaklar. Bu özellik, resim ve video paylaşımı için de kullanılıyor.

Buna ek olarak, mesajlaşma programı, orijinal altyazıyı saklama veya düzenleme seçenekleriyle birlikte fotoğraf ve videoların bir konuşmadan diğerine iletilmesine de izin verecek. WhatsApp’a göre, değişiklikler önümüzdeki haftalarda tüm hesaplarda uygulanacak.