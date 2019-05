Game of Thrones 8. sezon için izleyicilerden ilginç kampanya!

Hepimiz izlemesek bile Game of Thrones 8. sezon olaylarından haberdarız. Diziyi yakından takip eden izleyicilerin büyük bir çoğunluğu ilginç bir kampanyaya imza attı!

Game of Thrones 8. sezon yeniden yazılsın!

Her ne adar Game of Thrones’u ne olursa olsun seven bir kitle olsa da, bir o kadar sevse de kötü olana kötü diyebilen bir kitle de var. Bu ilginç kampanyayı başlatan kitle ise, son sezonu beğenmeyen kitle. Aslında 3. bölüme gelene kadar her şey oldukça güzel gidiyordu. Lakin 3. bölüm mantık hataları ile doluyken, aynı zamanda neredeyse görülemeyecek kadar da karanlıktı. Öyle ki, YouTube’a özel olarak aydınlatılmış olarak yüklendi. Bu bölümden sonra masada unutulan Starbucks bardağı ve Jamie’nin normalde kopmuş olan elinin var olarak gösterilmesi gibi skandal sayılabilecek olaylar patladı. Aynı zamanda hikayenin de kötüleşmesi izleyiciler için son damla oldu desek yeridir. İş şakalı komikli gönderileri geçti ve 8. sezonun baştan yazılarak yeniden çekilmesine kadar vardı. Bunun için özel olarak bir kampanya oluşturuldu ve imza toplanmaya başlandı. İmzalar da bir hayli çoğaldı diyebiliriz.

Kısa bir sürede 485 binden fazla kişinin imzaladığı kampanyanın açıklamasında; ‘Farklı yazarlar ile, son bölümlerin yeniden çekilmesini istiyoruz!’ talebi öne çıkıyor. Bunun dışında, David Benioff ve D.B Weiss’in kaynakları olmadan son bölümlerin yetersiz kaldığı, Game of Thrones’un çok daha iyi bir finalle ekranlara veda etmeyi hak etmesi gibi sözler de açıklamada yer alıyor. Açıklama son olarak; ‘HBO, umutlarımızın gerçek olmasını sağla!’ mesajı ile bitiyor.

Sizce son sezon yeterince iyi mi, yoksa siz de yeniden yazılmasından taraf mısınız?