Western Digital İlk Taşınabilir SSD Harici Depolama Birimini Duyurdu

Harddiskleri ile tanıdığımız Western Digital’in My Passport serisi harici depolama birimi neredeyse günümüzde standart bir donanım haline geldi.

Western Digital şimdiye kadar taşınabilir SSD depolama donanımı sunmamıştı ancak bu işe My Passport SSD serisi ile giriyor. Adından da anlaşıldığı gibi My Passport SSD, My Passport harici sürücülerin küçük ve manyetik sürücü yerine SSD ile değiştirilmiş hali.

My Passport SSD 515 Mb/s veri aktarıma olanak sunuyor. WD’nin SanDisk’i satın almasından sonra böyle bir ürün çıkarması uzun zamandır bekleniyordu. My Passport SSD dışında piyasada Seagate ya da LaCie’nin taşınabilir SSD depolama birimleri yer alıyor.

My Passport SSD sadece hızlı ve dayanıklı bir sürücü değil aynı zamanda günümüz port teknolojilerine de uygun. Üzerinde uzun zamandır kullanılan USB 3.0 Micro B portu yerine USB-C portu yer alıyor. Bu yeni USB standartına henüz geçmemiş olanlar için kutu içerisinde USB Type-A adaptörü de yer alıyor.

My Passport SSD’nin üç farklı depolama alanı seçeneği bulunuyor. 1 TB kapasiteli olan 399 dolar, 512 GB 199 dolar ve 256 GB 99 dolardan satışa çıktı. Bunlar her ne kadar harici SSD serisi için kabul edilebilir fiyat olsa da hala daha harddisklerin yanında pahalı. My Passport serisinin 2 TB’lık harici harddiski 79.99 dolardan satılıyor. ha