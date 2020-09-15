Apple Watch SE ve Watch 6 serisi tanıtıldı!

Apple, ‘Time Flies’ etkinliği kapsamında yeni Watch 6 serisini ve Watch ailesinin uygun fiyatlı yeni üyesi Watch SE’yi tanıttı.

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İlk kez kırmızı renkle geliyor

Apple, sanal olarak gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ etkinliğiyle beraber yeni Watch 6 serisini ve uygun fiyatlı Watch SE modelini tanıttı. Watch 5 ile aynı tasarımı taşıyan yeni seriye ilk kez PRODUCT RED kapsamında kırmızı renkli versiyon da eklendi. Tasarım bakımında aynı tutulan cihaza eklenmiş oksimetre ve yeni S6 yongası ile deneyim geliştirilmesi yoluna gidilmiş.

Oksijen kritik seviyedeyse Watch 6 uyaracak

Watch 6’ya eklenen yeni kızılıötesi sensörle beraber saat, kandaki oksijen oranını 15 saniye gibi kısa bir sürede ölçebilecek. Normalde kanda %95-100 seviyesinde olması gereken oksijen oranı, %85 seviyesinin altına düşerse saat kullanıcıyı bilgilendirecek. Kullanıcı bu şekilde sağlığı ve spor programı esnasında durumu hakkında daha doğru verilere ulaşabilecek.

Watch 6 ile yeni kordon seçeneği Solo Loop

Apple Watch 6 serisiyle beraber yeni bir kordon da tanıtıldı. Silikondan imal edilmiş toka ya da mandal bulundurmayan bu kordon Apple Watch 6’ya yeni bir görünüş kazandırıyor. Kordon haricinde kadranda da geliştirmeye giden Apple, kişiselleştirilebilir çizgili ve Memoji bazlı saat arayüzünü cihazlara getiriyor.

Çocuğunuzun verileri de sizin telefonunuzda

Yeni seriyle gelen bir diğer özellik, saati Apple Family Setup’ın bir parçası yaparak birden fazla saatin tek bir cihazdan izlenebilmesini sağlıyor. Bu şekilde çocuğunuzun Apple Watch’ındaki verileri ve kendi verilerinizi tek bir ekrandan takip edebileceksiniz. Cihaza getirilen Rahatsız Etme modu benzeri ‘Okuma modu’ ile beraber ise çocukların odaklarını dağıtmamayı hedefleniyor.

Uygun fiyatlı Watch SE de tanıtıldı

3.799 TL fiyat etiketine sahip Watch 6 serisini yüksek fiyatlı bulanlar içim Apple uygun fiyatlı bir versiyonu da lansmanda tanıttı. SE modeli, Watch 6 serisi ile aynı ekran büyüklüğüne sahipken S5 yonga setiyle geliyor. Apple Watch 3’ün 1.899 TL’den satıldığını ve yeni birçok geliştirmeyi desteklemediğini göz önüne alırsak Watch SE’nin 2.799 TL fiyatı nispeten makul karşılanabilir. Yeni seride kutudan şarj cihazının da çıkmadığını belirtelim.