Mauro Icardi ve Wanda Nara çiftinin ilişkisi, medyanın sürekli odağında kalmaya devam ederken, son yaşanan gelişme gündemi sarstı. Wanda Nara OnlyFans hesabı açmasından sonra ikili arasında bir gerginliğin olmadığı söyleniyordu. Ancak işler değişmiş gibi görünüyor.

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Galatasaray’ın şampiyonluğunun ardından Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşine olan sevgisini ve gururunu dile getirmişti. Nara, “İki yıl önce kimsenin hayal edemeyeceği bir şeyi zaten biliyordum. Seni Türkiye’ye getirdim ve bugün sen burada var olan en büyük şeysin. Bir kez daha gol kralı ve iki yılda iki kez şampiyon Mauro Icardi. Bazıları futbolu bilmediğim için beni yemek yapmaya gönderdi… Yemek yapmayı futbol sayesinde biliyorum,” sözleriyle eşini övmüştü.

Wanda Nara OnlyFans yüzünden mi ipleri koparıyor?

Ancak ne yazık ki, Mauro Icardi ve Wanda Nara çiftinin arasındaki bu mutlu tablo uzun sürmedi. Ciudad Magazin’in aktardığı bilgilere göre, Wanda Nara, Arjantinli golcüyü Instagram’dan takip etmeyi bıraktı ve boşanma davası açtı. Bu haber, futbol camiasında büyük bir şok etkisi yarattı. Arjantinli gazeteci Laura Ubfal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Wanda Nara’nın avukatı Ana Rosenfeld’in sözlerine yer verdi. Rosenfeld, “Wanda bu kararı uzun zamandır vermek istiyordu,” diyerek çiftin ayrılık sürecinin uzun bir zamandır gündemde olduğunu ima etti.

Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın Süper Lig’deki zaferine büyük katkı sağladı. Toplamda 47 maçta forma giyen Arjantinli yıldız, 32 gol atarak ve 12 asist yaparak takımının en skorer ismi oldu. Bu performansı, onu sadece Galatasaray taraftarlarının değil, tüm futbol kamuoyunun gözünde bir efsane haline getirdi.