Kripto Para
Walmart kripto para birimi ürün liderlerini işe alıyor!
Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu perakende devi Walmart, kripto para birimi ve dijital ürünler için lideri işe alıyor.
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Resmi işe alım bilgilerine göre Walmart , ürün veya proje yönetimi ve teknoloji ticarileştirme konusunda on yıldan fazla deneyime sahip olan ve kripto para birimi ve bununla ilgili teknolojilere ilişkin derinlemesine bir anlayışa sahip yetenekler bulmayı amaçlıyor.
Walmart’ın arayışta olduğu dijital para birimi veya kripto para birimi yöneticisi olarak bu pozisyon, esas olarak Walmart’ın dijital para birimi stratejisini formüle etmek ve teşvik etmekten ve ürün yol haritasının her adımını denetlemekten ve yürütmekten sorumlu olacak. Görev tanımı ayrıca müşteri eğilimlerini belirlemek ve ilgili yatırımları planlamak için blok zinciri ile ilgili teknolojilerin kullanımını da içermekte.
Küresel perakende devi Walmart, müşterilerine daha iyi bir hizmet sunabilmek ve daha çeşitli ve uygun ödeme kanalları sağlamak için dijital para stratejisini geliştirmeye de kendini adamıştır. Kripto para birimleri ile ilgili diğer şirketler ile işbirliği içerisindedir ve yatırımı teşvik eder. Ayrıca Walmart, 2019 yılında Facebook’un Libra (yeni adıyla Diem) dijital parasına benzer şekilde kendi dijital parasını geliştirmek için bir patent de açmıştır.
Walmart, kendi dijital parasının perakende şirketlerinde kullanılan bir token için geçerli olabilecek özelliklere sahip olacağını da belirtti. Walmart’ın önemli farkı, önerilen kripto para biriminin, kullanıcıların finansal rezervleri tutması için sıfır veya düşük ücretli bir pazar yeri sağlamasıdır.
Dev şirketlerin kripto para birimlerine yönelik iş süreçleri her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz aylarda e-ticaret devi Amazon da yayınladığı bir ilan ile kripto para ve blok zincir yöneticisi arayışında olduğunu duyurmuştu.
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Kripto Para
Mark Cuban ve Elon Musk Dogecoin’i Tekrar Uçuşa Geçirdi
Dogecoin , geçtiğimiz ay kripto para piyasasındaki genel düşüşün ardından en hızlı toparlanan kripto para olarak karşımıza çıktı.
Şu anda 0,34$ seviyesinden işlem gören Dogecoin, 1 hafta içinde %41 dünden beri ise %15 artış göstermiş durumda.
Haftasonu yaşanan bu dalgalanma ise ünlü yatırımcı ve NBA kulüplerinde Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban’ın Dogecoin’i övmesiyle birlikte ise daha da çok yükseldi. Böyle bir durum meydana geldiği zaman ise hepimizin bildiği ünlü fütüristik girişimci Elon Musk’ta geri durmadı ve o da harekete geçti.
Cuban , 13 Ağustos Cuma günü Dallas Mavericks ürünlerini satın alan taraftarlara, ödemelerini Dogecoin ile yapmaları halinde özel indirimlerden ve kampanyalardan faydalanabileceklerini duyurduğunda ise Dogecoin yükselmeye başlamıştı.
Cuban daha sonra yaptığı bir röportajda “Dogecoin, ödeme aracı olarak kullanılabilecek kripto paraların en güçlüsüdür” dedi. Cuban bu demeçi verdikten hemen sonra manşetlerde yer aldı ve haliyle Dogecoin’de yükseliş üstüne yükselişe geçerek %11’lik bir artış gerçekleştirdi.
Elon Musk ise bütün bunların üstüne Mark Cuban’ın haberine yanıt vererek, “Bir süredir bundan bahsediyorum” yanıtını tweetledi.
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Kripto Para
Bybit’ten 7,5 Milyon USD ödüllü kripto varlık alım satım yarışması!
Bybit; WSOT 2021’de toplamda 7,5 Milyon dolarlık ödül havuzu ile dünyanın en büyük kripto alım – satım yarışmalarından birini düzenliyor. Dünya çapında gerçekleşecek olan yarışma World Series of Trading – WSOT 2021 için kayıt süreci 18 Ağustos’ta başlayacak.
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İçindekiler
Bybit’ten 7,5 Milyon USD ödüllü World Series of Trading (WSOT) Yarışması
Takımlar için 6.000.000 USDT’ye kadar ve bireysel katılımcılar için 1.500.000 USDT’ye kadar ödül havuzu ile WSOT 2021, dünyanın en önemli kripto yatırımcılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Takım hâlinde veya bireysel olarak yarışmada yer alabilecek katılımcılar, ilk 48 saat geçerli olacak erken kayıt avantajları ve işlem ücreti indirimlerinden faydalanabilecekleri gibi, çekilişlerle 1.000’den fazla NFT ve 40.000 USDT değerinde ödül kazanma fırsatı yakalayacaklar. Bybit tarafından yıllık bazda düzenlenen ve dünyanın en önde gelen kripto etkinliği olan WSOT’da geçen yıl 12.000’den fazla yarışmacı mücadele etti. 135 takım ve 2.128 bireysel yarışmacının yer aldığı WSOT 2020’de katılımcılara 1.27 milyon dolar ödül verildi. Bu yıl ise; ödül neredeyse 4.5 katına çıkıyor.
WSOT’ta neler göreceğiz
Ödüllerin dağıtılmaya başlayacağı ilk 48 saatlik erken kayıt aşaması, 18 Ağustos’ta Türkiye saati ile 13:00’da başlayacak. Yarışmaya buraya tıklayarak Bybit üzerinden kayıt yapabilirsiniz. Kabul edilen yarışmacılar için 28 Ağustos – 17 Eylül arasındaki 20 günlük yarışma süresi boyunca NFT’ler dahil verilecek ödüllerse şu şekilde belirlenmiş durumda:
Takımlar: 10 – 200 kişi arası üyeden oluşan bir birliğe katılan veya liderlik edenler 6 milyon USDT’lik bir ödül havuzunun kilidini açacak.
Bireysel Katılımcılar: 1,5 milyon USDT’den pay almak adına yarışabilecekler. Geçen yıl 90.000 USDT olarak belirlenen ödül bu yıl ciddi manada artırılmış. Ayrıca, yarışma boyunca günlük çekilişlerle toplamda 40 farklı çeşit 1.000’den fazla özel seri NFT (non-fundgible token) ve 40.000 USDT ek ödül katılımcıları bekliyor.
7.500.000 USDT ödül havuzlu yarışmada ilk 48 saat içerisinde kaydolan yarışmacılar 70$ değerinde erken kayıt ödülü alacak.
Arkadaşını yarışmaya katılmaya davet edenler ise %20’ye varan komisyon ücreti indiriminden faydalanacak.
Takım liderlerine avantaj
Takım liderleri, en az 10 üyeden oluşacak takımlarını kuracak. Takım lideri, takımının kazandığı ödülün %20’sini alırken; ödülün %30’u en iyi 10 üye tarafından paylaşılacak ve kalan %50, işlem hacmi 30.000 USD’ye eşit ve üzerinde olan takım üyeleri arasında eşit olarak dağıtılacak. Bunun yanı sıra takım lideri, ekibinin büyüklüğü en iyi 20 arasında yer aldığında bir Ejderha NFT’si kazanacak. Yarışmada, sadece takım büyüklüklerine özel bir ödül de mevcut. Yüksek üye sayısına ulaşınca liderin alacağı ödüller; 20 üye – $300, 50 üye – $1,000, 100 üye -$2,000, üye – $4,000 (BTC bonusu şeklinde) olacak. En büyük takımın lideri “WSOT Kral Koltuğu” kazanacak. Ayrıca %20 komisyon indirimleri ve WSOT özel kutusu da liderlerin sahip olacağı ayrıcalıklardan olacak.
WSOT 2021’den UNICEF’e 400.000 USD Destek
Bybit geçtiğimiz yıl gerçekleşen WSOT 2020 ödül havuzundan 100.000 USD’yi UNICEF’e aktararak Covid-19 pandemisi yardım çalışmalarına destek oldu. Bu yıl bu rakamı 4 katına çıkaran Bybit, WSOT 2021 ödül havuzundan 400.000 USD değerinde tutarı UNICEF’in kız çocuklarına STEM eğitimi verilmesini destekleyen programına aktaracak.
World Series of Trading (WSOT) Yarışması İçin Kayıt Dönemleri:
Kayıt Dönemi (10 Gün): 18 Ağustos 10AM UTC – 28 Ağustos 10AM UTC
Takım Lideri Kayıt Dönemi (9 Gün): 18 Ağustos 10AM UTC – 27 Ağustos 10AM UTC
Geç Kayıt Dönemi (7 Gün): 28 Ağustos 10AM UTC – 4 Eylül 10AM UTC
Yarışma Dönemi (20 Gün): 28 Ağustos 10AM UTC – 17 Eylül 10AM UTC
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