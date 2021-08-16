Walmart kripto para birimi ürün liderlerini işe alıyor!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu perakende devi Walmart, kripto para birimi ve dijital ürünler için lideri işe alıyor.

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Resmi işe alım bilgilerine göre Walmart , ürün veya proje yönetimi ve teknoloji ticarileştirme konusunda on yıldan fazla deneyime sahip olan ve kripto para birimi ve bununla ilgili teknolojilere ilişkin derinlemesine bir anlayışa sahip yetenekler bulmayı amaçlıyor.

Walmart’ın arayışta olduğu dijital para birimi veya kripto para birimi yöneticisi olarak bu pozisyon, esas olarak Walmart’ın dijital para birimi stratejisini formüle etmek ve teşvik etmekten ve ürün yol haritasının her adımını denetlemekten ve yürütmekten sorumlu olacak. Görev tanımı ayrıca müşteri eğilimlerini belirlemek ve ilgili yatırımları planlamak için blok zinciri ile ilgili teknolojilerin kullanımını da içermekte.

Küresel perakende devi Walmart, müşterilerine daha iyi bir hizmet sunabilmek ve daha çeşitli ve uygun ödeme kanalları sağlamak için dijital para stratejisini geliştirmeye de kendini adamıştır. Kripto para birimleri ile ilgili diğer şirketler ile işbirliği içerisindedir ve yatırımı teşvik eder. Ayrıca Walmart, 2019 yılında Facebook’un Libra (yeni adıyla Diem) dijital parasına benzer şekilde kendi dijital parasını geliştirmek için bir patent de açmıştır.

Walmart, kendi dijital parasının perakende şirketlerinde kullanılan bir token için geçerli olabilecek özelliklere sahip olacağını da belirtti. Walmart’ın önemli farkı, önerilen kripto para biriminin, kullanıcıların finansal rezervleri tutması için sıfır veya düşük ücretli bir pazar yeri sağlamasıdır.

Dev şirketlerin kripto para birimlerine yönelik iş süreçleri her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz aylarda e-ticaret devi Amazon da yayınladığı bir ilan ile kripto para ve blok zincir yöneticisi arayışında olduğunu duyurmuştu.