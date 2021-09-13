Sahte Litecoin ve Walmart Haberleri Sebebiyle Kripto Paralarda Çalkantılı Saatler Yaşandı!

Geçtiğimiz saatlerde sahte bir ortaklık haberi piyasaya sürüldü. Habere göre ABD’de perakende satış yapan dev mağazalar zinciri Walmart, 1 Ekim tarihinden itibaren Litecoin ile ödeme alacağı duyuruldu. Kripto para piyasası genel olarak bu habere olumlu tepki verirken gelen yalanlamanın ardından piyasa geri çekilmiş durumda.

Sahte haber ilk olarak resmi olmayan bir e-posta hesabı tarafından basın açıklaması dağıtım sitesi GlobeNewswire’da paylaşıldı. Ancak Walmart’ın basın açıklaması kanalı olarak Business Wire’ı kullanması gözlerden kaçtı. Ve de e-posta adresinin resmiliği kontrol edilmediği için haber kısa sürede medyada büyük yankı buldu. Bunun ardından Litecoin twitter hesabından da haberi doğrulayan bir tweet atıldı.

Haberin yayılmasının ardından Litecoin’in fiyatı %40 artış yaşayarak 170 dolardan 240 dolar seviyelerine çıktı. Bitcoin ve tüm kripto piyasası da bu habere olumlu tepki verdi. Bitcoin de 44,000 dolar seviyelerinden 47,000 dolar seviyesine kısa sürede tırmandı.

Haber yapılan incelemelerin ardından doğrulanmaya çalışıldı. Basın açıklamasının paylaşıldığı e-posta adresinin geçen ay açıldığı anlaşıldı. Walmart resmi sosyal medya kanallarından da Litecoin ile partnerlik açıklaması yapılmaması şüphe yarattı. Bu noktada, piyasa yükselirken Walmart sözcüsünün CNBC’ye yaptığı açıklama ile haberin doğru olmadığı açıklandı. Litecoin resmi twitter hesabından paylaşılan tweet de kaldırıldı.

Resmi açıklamanın ardından Litecoin ile beraber tüm kripto piyasası da düştü. Litecoin, 175 dolar seviyesine geri çekilirken Bitcoin de 43,400 dolar seviyelerine kadar geriledi. An itibariyle 44,400 dolar seviyelerinde fiyatlanan Bitcoin, ilk şoku atlatmış gözüküyor.

Asılsız haberi kimin paylaştığı ve bu olayın arkasında kimlerin olduğu henüz bilinmiyor. Litecoin resmi hesabından haberin doğrulanması da şüpheleri Litecoin geliştiricilerinin üstüne çekti. Ancak Walmart sözcüsü haberin gerçeği yansıtmadığını kesin olarak açıkladı. Yine de Globenewswire ve Walmart tarafından resmi açıklamanın gecikmesi kripto para piyasasında çalkantılı saatler yaşanmasına sebep oldu.