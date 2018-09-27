Wake Up Fest’18 başlıyor!

Bu sene ikincisi Hardware Plus Ana Medya sponsorluğu’nda düzenlenecek olan Wake Up Festival’18, 11 Ekim 2018 Perşembe günü saat 10.00’da İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi – Halkalı Merkez Kampüsünde başlıyor!

Wake Up Fest’18’de neler olacak?

Business Society ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından bu sene 2.’si düzenlenecek olan festivalin teması, “Ekonomiye yön veren girişimcilerle sil baştan”. Üniversite öğrencileri Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve yöneticilerinin başarı öykülerini, fark yaratan iş stratejilerini ve markalaşma süreçlerini en yetkin isimlerden dinleme fırsatı bulacaklar. Katılımcılar ayrıca farklı sektörlerden start-up ekipleri ile iletişim imkânı bulup, dilerlerse kendilerine staj fırsatı yaratabilecek, paneller boyunca fikirlerini paylaşma ve projelerini gerçekleştirme adına ciddi adımlar atma fırsatı yakalayacaklar.

Katılımın ücretsiz gerçekleşeceği, kariyerlerinize ve düşüncelerinize katkı sağlamayı amaçlayan bir etkinlik olan Wake Up Festival’18 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin doğa ve tarih kokan havasında misafirlerine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor.

Çeşitli yarışmalar ve çekilişler düzenlenecek olan festivalde Vestel Venüs Z20 akıllı telefonun yanı sıra birbirinden güzel sürpriz hediyeler sizleri bekliyor olacak.