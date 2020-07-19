VW Polo için 8. nesil Golf’ten ilham alınsa nasıl olurdu?

VW Polo, 6. nesliyle 2017‘den beri satışta. Haliyle yüzü eskimeye başlayan Polo için makyaj çalışmaları yakın zamanda başlayabilir. BrazilAutomotive‘de bu durumu görerek kendi makyaj fikirlerini paylaştı.

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Makyaj operasyonları genelde ön-arka farlar ve tamponlardaki yenilemeler, güncellenmiş bilgi-eğlence sistemi, yeni döşemeler ve motor seçeneklerinde ufak tefek yenilemeler içerebiliyor.

Güncel Polo

Haberimizin konusu olan makyajlı Polo ise ağabeyi 8. nesil Golf‘e “benzemek” odaklı bir değişime uğramış. Güncel Polo ile kıyaslandığında yeni LED farlar, küçülen ızgara, farların üzerindeki ince krom çizgi ve gövde rengi ızgara detaylarına sahip tampon dikkat çekiyor. Aynalar ve yan tasarım ise büyük oranda güncel Polo ile aynı bırakılmış. Ayrıca tasarımlar arasında Polo’nun sedan gövdeli haline ait bir fikir de yer alıyor.

Güncel Polo’nun yaşını göz önünde bulundurursak, makyajlı Polo’ların nasıl olacağını bir yıldan daha az bir süre sonra öğreneceğiz gibi görünüyor.

Kaynak: BrazilAutomotive