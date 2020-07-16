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2021 BMW 4 Serisi Cabrio neredeyse kamuflajsız görüntülendi!
BMW 4 Serisi Cabrio‘ya ait bir prototip, arka kısımdaki kaplamalar hariç neredeyse tamamen kamuflajsız olarak casus kameralara yakalandı.
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Önceden de birçok prototip görülmüştü. Fakat bu araçta, yeni 4 Serisi Coupe prototiplerindeki gibi yeni böbreklerin de bulunduğu ön kısmı gizlemeye gerek görmemişler.
Hazır konu böbreklerden açılmışken tasarımdan konuşmaya başlayalım. Ön kısımda krom detaylı siyah ızgara ve onun hemen altındaki “gülümseyen ağız” şeklindeki ikinci ızgara dikkat çekiyor. Tabii yanlarda yer alan iki adet devasa hava girişi zaten “ben buradayım” diyor.
Ön far grubu, birebir yeni 4 Serisi Coupe modelinden alınmış. Mavi renkli fren kaliperlerinin üzerinde yer alan parlak siyah jantlar ise aracın yan kısmındaki baskın detaylar olarak bulunuyor.
Yeni 4 Serisi Cabrio’nun arka tasarımına baktığımızda ise Coupe modelle aynı tasarıma sahip diyebiliriz. Arka LED farlar, difüzör ve egzoz borularının tasarımı, beklendiği gibi Coupe modelle aynı.
Haliyle bu tasarım benzerliklerini, motor seçeneklerinde de görmemiz olası. 420i ve 430i benzinli, 420d ve 430d dizel seçenekler muhtemel standart motorlar olacaktır. Tabi M440i xDrive modeli de benzer bir olasılıkla yeni 4 Serisi Cabrio’da bulunabilir.
Ayrıca 473 beygirlik M4 Cabrio ve 503 beygirlik M4 Cabrio Competition modellerinin de geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Kaynak: Carscoops
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Bulut tabanlı xCloud, Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine ekleniyor!
Microsoft’un, Google ve Nvidia gibi firmaların bulut tabanlı oyun platformlarını duyurmasının ardından açıkladığı Project xCloud, eylül ayı itibariyle Xbox Game Pass Ultimate aboneliklerine dahil ediliyor. Uzun süredir Game Pass tutkunları tarafından beklenen düzenleme geçtiğimiz saatlerde doğrulandı. Buna göre artık Xbox Game Pass aboneliği satın aldığımızda, Android işletim sisteminde sahip cihazlardan da belirli oyunlara erişebileceğiz.
Resmi olarak başlatılan iki büyük bulut oyun platformu Google Stadia ve Nvidia GeForce Now birbirlerinden tamamen farklı işleyiş ve fiyatlandırmaya gitmişti. GeForce, Steam ve Epic Games Store gibi mağazalardan satın alınan oyunları oyun kütüphanemize eklememize izin verirken, Stadia, platform için oyunlar satın almamızı istedi. Söz konusu hizmetlerin hiçbiri uzun süredir bahsedilen “oyun dünyasının Netflix’i” tabirini haketmiyordu. Microsoft, Gears 5 gibi yapımların da dahil olduğu xCloud beta testini kullanıcılara sunarken, Xbox kütüphanesinin tamamını kontrol edebilmemize olanak sağladı. Ancak fiyatlandırma ve ek detaylar konusunda herhangi bir açıklamada bulunulmadı.
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Project xCloud tam olarak nedir?
Project xCloud, Android telefonlar veya tabletlerde bulut tabanlı oyun oynayabilmemizi sağlayan bir platform. Bununla birlikte oyuncular, bilinen yapımlardan Devil May Cry 5, Gears 5 ve Forza Horizon 4 gibi birçok yapımı cep telefonları aracılığıyla, herhangi bir indirme beklemeden bulut üzerinden oynayabilecek. Henüz ülkemiz için kullanıma açılmayan platformun yakın gelecekte bizler için de kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.
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Maserati Ghibli Hybrid tanıtıldı!
Maserati Ghibli Hybrid, markanın tarihi boyunca üretilmiş ilk hibrit model olarak tanıtıldı. Ghibli Hybrid, normal Ghibli’nin dizel versiyonuna göre 80 kg daha hafif olmasıyla da dikkat çekiyor.
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2.0 litre 48V hibrit bir motor barındıran Ghibli Hybrid, 330 beygir güç ve 450 Nm tork değerlerine sahip. 255 km/s seviyesinde maksimum hıza sahip olan araç, 0-100 km/s hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlıyor. Aracın yakıt tüketimi ise WLTP döngüsüne göre 100 km‘de ortalama 9 litre civarında.
Maserati, bu hibrit sistemde pil tarafından desteklenen elektrikli bir süperşarja (e-Booster) sahip. Segmenti için benzersiz olan bu sistem, Maserati’ye göre “performans, verimlilik ve sürüş keyfi arasında mükemmel bir denge” kuruyor.
İtalyan üretici, pilleri aracın arkasına yerleştirirken ağırlık dağılımına da dikkat ettiğini söylüyor. Hibrit olmasına rağmen o hala bir Maserati. Yani alışık olduğumuz egzoz homurtularını keyifle dinlemeye devam edebileceğiz.
Tasarıma gelecek olursak, aracın hibrit olduğunu belli eden “klasik mavi detaylar“, Ghibli Hybrid’de de mevcut. Yan tarafta yer alan ikonik üçlü havalandırma kanalı, fren kaliperleri ve C sütunundaki “Trident” işaretinde bu mavi detayları görmek mümkün. Tabii aracın koltuk dikişlerinde de mavi renk mevcut.
Aracın teknolojilerine baktığımızda ise araç bilgilerinin sürekli paylaşılmasını ve yazılım güncellemelerini sağlayan Maserati Connect, araçta yer alıyor. Ayrıca Maserati Akıllı Asistan‘ı içeren 10.1 inç boyutlu (önceden 8.4 inç idi) yeni HD bilgi-eğlence ekranı ve yeni gösterge paneli de Ghibli Hybrid’de bulunuyor.
Maserati için Ghibli Hybrid, yeni modellerin elektrifikasyonuna öncülük edecek olmasıyla oldukça önemli bir konumda. İtalyan üreticinin ilk tam elektrikli modelleri yeni nesil GranTurismo ve GranCabrio, 2021 yılında piyasaya sürülecek.
Kaynak: Carscoops
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Elon Musk, Bill Gates ve Apple’ın Twitter hesapları hacklendi!
Geçtiğimiz dakikalar itibariyle, Elon Musk, Bill Gates ve Apple’ın Twitter hesapları henüz bir açıklamada bulunmayan kişi ve kişiler tarafından hacklendi. Hesaplara ait erişimin kaybedilmesinin ardından, Bitcoin cüzdanlarına ait hesap bilgilerini içeren paylaşımlar yapıldı.
Saldırganların hesaplar üzerinden, kendi Bitcoin cüzdanlarını paylaşarak “Bana 1.000$ yollamanız halinde, size 2.000$ geri ödeme yapacağım” gibi cümleler paylaştığı görüldü. Son günlerde çeşitli tartışmalar yaratan çift faktörlü doğrulama kullanımının önemi de tekrar anlaşıldı. Haberi yaptığımız sırada, Kanye West, Jeff Bezos gibi isimlerin de hesaplarından aynı paylaşımların yapıldığı bildiriliyor. Yaşanan hack skandalına 30’un üstünde ünlü, finans kuruluşu ve kripto borsası hesabının kurban olduğu bildiriliyor.
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Yaşanan sorunun hesapları kullanan kişilerle değil, Twitter kaynaklı olduğuna dair derin şüpheler var. Bu denli büyük bir saldırının Twitter sistemlerine zarar vermeden yapılabilmesi imkansız görünüyor. Son dakika bilgilerine göre, 110.000$ dolar değerinde Bitcoin’in saldırganların hesabına aktarıldığı bildiriliyor. İlerleyen dakikalarda haberi güncelleyeceğiz.
Güncelleme
Twitter’ın, yeni tweetler için bazı kelimeleri blokladığı söyleniyor. Buna göre tweetlerimizde saldırganların BTC adres bilgileri gibi detayları paylaşamıyoruz. Halen yeni hesapların saldırıya uğradığı bildiriliyor, Twitter sorunun önüne geçememiş gibi görünüyor.
Gemini hesabını yöneten Winklevoss kardeşler 2FA kullandıklarını belirtti, yani iki aşamalı doğrulama da saldırıların önüne geçememiş.
Doğrudan Twitter kurucularının erişebildiği bir panele ait bilgilerin elde edildiği ve tüm hesapların istenildiği gibi yönetilebildiği söyleniyor.