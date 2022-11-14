Arabaların tam olarak elektrifikasyonuna giden yolda en büyük engel onların fiyatı. Şarj altyapısı, üretim gecikmeleri, malzeme kıtlığı da engel olarak söylebilir. Volvo, yakın geleceğin parlak olduğunu ve elektrikli otomobillerin benzinli muadilleriyle aynı fiyata mal olacağını iddia ediyor.

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Şirket, 2030 yılına kadar yalnızca tamamen elektrikli otomobil üretimine geçmek için küresel otomobil üreticileri arasında en iddialı planlardan birine sahip. Volvo, bütün içten yanmalı motor geliştirme programından ve üretiminden çekiliyor ve tamamen elektrikli araç geliştirmeye odaklanıyor. Şirket; 2025 yılına kadar üretiminin en az yarısının elektrikli araçlar, diğer yarısının da hibrit olacağını iddia ediyor.

Elektrikli otomobillerin fiyatını çoğunlukla pil maliyetleri belirler, ancak çip sıkıntısı ve talebi de büyük bir rol oynar. Yakıt ve enerji fiyatlarındaki artışlar, üretimi de daha pahalı hale getiriyor ve panedmi ile ilgili gecikmeler, özellikle Çin’de hala otomobil üretimini etkiliyor.

Pil kalitesi Lityum karbonat (LiCO3), Kasım 2021’de metrik ton başına 28.400 dolardan geçen hafta yaklaşık 85.000 dolara yükseldi. Kasım 2020’de bu fiyat 5.500 doların biraz üzerindeydi. Ortalama olarak bir elektrikli araba aküsü, kapasitesinin kWh başına 850 gram Lityum karbonata ihtiyaç duyar.

Volvo’nun CEO’su Jim Rowan, gelecek konusunda iyimser. 2025 yılına kadar elektrikli Volvo’ların benzinli otomobillerle aynı fiyata mal olacağını iddia ediyor. Elektrikli arabalar daha küçük piller kullanacak ve daha iyi menzile sahip olacak, aynı zamanda çok fazla lityum gerektirmeyen yeni pil kimyaları olacak. Üreticiler, pilleri daha küçük yapmak ve daha ucuz mineraller kullanmak için pilleri yeniden icat etmeye ve yeni teknolojiler geliştirmeye çalışması gerek.

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