Volkswagen’in Efsane Minibüsü Elektrikli Oluyor!

Bir Volkswagen efsanesi Beetle’ın elektrikli olacağı gerçeğinin ardından sıra efsane minibüsüne geldi.

Bildiğiniz gibi günümüzde araçlar birer ikişer elektrikli olmaya başladılar. Ön planda Tesla’nın olduğu %100 elektrikli otomobil furyasına ise 2020’ye kadar birçok otomobil üreticisi girmiş olacağı, 2020 sonrası ise araç yakıtlarının ciddi oranda elektriğe döneceği bekleniyor. Bu konuda emin adımlar atmaya başlayan Volkswagen, geçtiğimiz günlerde Beetle, yani Vosvos’u tamamen elektrikli yapacağını açıklamıştı. Şimdi sıra 60’lı yıllardan itibaren hippilerin vazgeçilmezi haline gelen minibüsü yeniliyor.

Volkswagen I.D. Buzz adını alan konsept, elektrikli bir araç olmasının yanı sıra birçok yeniliği de getirecek gibi görünüyor. Tesla ile başlayan feraha iç dizayn anlayışını benimseyen I.D. Buzz, 369 beygir gücünd. Yaklaşık olarak 40 dakika içerisinde şarj olabilecek I.D. Buzz, 500 km’ye yakın bir menzile sahip olacak ve 0-100km barajını 5sn içerisinde aşabilecek.

Tamamen akıllı bir sisteme sahip olacak araç, akıllı telefon üzerinden takip ve kumanda işlevinin yanı sıra harkeetli koltuklara da sahip olacak. 2022’de piyasaya sürülmeye hazırlanan model için CES’te bazı detayların gelebileceği söyleniyor. Bakalım, hep beraber göreceğiz.