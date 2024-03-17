Alman otomotiv devi Volkwagen, elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yapmıştı. Bu bağlamda birçok elektrikli otomobil üreten VW, Volkswagen ID3 GTX isimli elektrikli hot hatch modelini tanıttı. Detaylar haberde.

Volkswagen ID3 GTX neler sunuyor?

Batarya tarafında Volkswagen ID3 GTX, 79 kWh büyüklüğünde bir pile sahip. Bu pil 175 kW DC şarj ile birlikte yüzden 10’dan yüzde 80 şarja 26 dakikada çıkabiliyor. Volkswagen ID3 GTX, WLTP verilerine göre 600 kilometreye kadar bir menzil de sunabiliyor.

Otomobil motor ise tarafında iki farklı motora sahip. Bu motorlara sahip olan modeller ve motorlar ise şu şekilde:

ID3 GTX: 282 HP [0-100 km/sa: 6 saniye]

ID3 GTX Performance: 322 HP [0-100 km/sa: 5.6 saniye]

Otomobilde limitör olmasından mütevellit maksimum ID3 GTX 180 km/sa, ID3 GTX Performance ise 200 km/sa hıza çıkabiliyor.

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İç tarafta ise bizleri küçük bir hayalet gösterge paneli ve 12.9 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Otomobil bu bilgi-eğlence sisteminde Android Auto ve Apple CarPlay’i destekliyor. Otomobilin bilgi-eğlence sistemine ChatGPT yapay zeka programı da entegre edilmiş durumda. Bunun haricinde içeride ambiyans aydınlatmalar da bulunuyor. Koltuklarda ve direksiyonda ise otomobilin performans odaklı olduğunu yansıtmak için kırmızı dikişler kullanılmış.