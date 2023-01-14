Volkswagen 2022 yılı boyunca kaç adet otomobil sattığı belli oldu. Volkswagen Elektrikli Araç (EV) teslimatları 2022 yılında 330 bin araca ulaştı, şirket Elektrikli araç teslimatlarının 2022 yılında yüzde 23,6 arttığını açıkladı. Böylece 2022 yılında satılan toplam yaklaşık 4,56 milyon araçla BEV payı yaklaşık yüzde 7,2 oldu. Dünya çapında ve kendi iç pazarında en çok satan elektrikli VW ID.4 oldu.

Şirket 2022 yılında toplam 4,5 milyon otomobil teslim etti, bu nedenle tamamen elektrikli araçlar hala toplam satışlarının sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Tüm güç aktarma organlarında teslim edilen 4,56 milyon VW otomobili, 2021’e kıyasla yüzde 6,8’lik bir düşüşü temsil ediyor ve şirket bunu “sıkı tedarik durumuna” bağlıyor. Akülü elektrikli otomobiller 330 bin teslimatla 2021’deki 263.000 BEV’e (yüzde 5,4 payla) kıyasla yüzde 23,6 artış gösterdi. Volkswagen artık plug-in hibritleri basın bülteninde ayrıca raporlamıyor.

Volkswagen’in en çok tercih edilen elektrikli otomobili ID.4 oldu!

VW’nin geçen yıl dünya çapında en çok satan elektrikli modeli, yaklaşık 170 bin adetlik teslimatla ID.4 oldu. Ana marka henüz diğer ID. modellerinin rakamlarını vermedi. Grubun satış rakamlarına ilişkin iletişiminde, şimdiye kadar diğer modellere ilişkin rakamlardan bahsedildi.

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Çin’de VW, ID’nin tamamen elektrikli araçlarının teslimatını iki katından fazla arttı. 2022 yılında ID.3, ID.4 ve ID.6 modellerinden 143.100 adet satıldı.. Kuzey Amerika’daki satışlar da önemli ölçüde arttı. Şirket burada toplam 22.700 adet ID.4 sattı.

Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Başkan Yardımcısı Imelda Labbé yaptığı açıklamada, “2022’de süregelen tedarik darboğazlarına rağmen sağlam bir satış sonucu elde ettik. BEV modellerindeki belirgin büyüme, cazip ürün portföyümüzle sürdürülebilir mobilite için en çok arzu edilen marka olma yolunda ilerlediğimizi doğruluyor.” dedi.

Marka, 2026 yılına kadar on yeni elektrikli modelin piyasaya sürüleceğini de doğruladı. Aralarında sadece CES’te tanıtılan ID.7’nin üretim versiyonu değil, aynı zamanda “25.000 avronun altında bir hedef fiyata sahip giriş seviyesi bir elektrikli otomobil de yer alacak.