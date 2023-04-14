Vivo’nun bir süredir yeni katlanabilir akıllı telefonu olacak olan Vivo X Fold 2 üzerinde çalıştığı raporlanıyordu. Akıllı telefonun 20 Nisan tarihinde piyasaya sürüleceği söylendi. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefon Geekbench testinde görüldü.

Geekbench testine göre Vivo’nun yeni katlanabilir akıllı telefonu, 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setini Xiaomi 13 ve Samsung Galaxy S23 gibi akıllı telefonlarda halihazırda görüyoruz. Ancak Vivo X Fold 2 bu yonga setini kullanan ilk katlanabilir akıllı telefon olacak.

Bundan önceki sızıntılarda katlanabilir akıllı telefonun birçok özelliği sızdırılmıştı. Sızıntılara göre Vivo X Fold 2, 120 hz ekran yenileme hızını destekleyen bir ekrana sahip olacak. Akıllı telefon yatay katlanır bir formda olacak. İç ekran 8.3 inç büyüklüğünde iken dış ekran 6.5 inç büyüklüğünde olacak.

Vivo X Fold 2 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Bu yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği bulunan 4800 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında katlanabilir akıllı telefon üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte bir ultra geniş açılı kamera ve 12 MP çözünürlükte bir telefoto kamera eşlik edecek. Vivo X Fold 2 ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip olacak.