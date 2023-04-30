Vivo‘nun yaklaşmakta olan akıllı telefonu V2278A, bu ayın başlarında Vivo Y78 takma adıyla Google Play Destekli Cihazlar listesinde görüldü. Aynı cihaz şimdi de Çin’in düzenleyici kurumu TENAA’dan sertifika aldı. Daha önce de bu ayın başlarında Çin’in 3C sertifika platformunda görülmüştü. Listeleme, cihazın bazı temel özelliklerini ortaya çıkardı. İşte detaylar.

Vivo Y78 özellikleri (söylentiler)

Vivo Y78, 2388 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,64 inç LCD FHD+ ekran ile donatılacak. Cihaz, muhtemelen 2.2GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 695 işlemci ile gelecek.

Vivo Y78, 6 GB, 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ve 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle dört farklı konfigürasyonda gelecek. Ayrıca, akıllı telefonda kullanıcılara depolama kapasitesini genişletme seçeneği sunacak bir microSD kart yuvası da bulunuyor.

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Optik açısından, akıllı telefon 8 megapiksel ön kamera ve arka kamera modülünde 50 megapiksel ikincil sensör ile 2 megapiksel birincil sensöre sahip olacak. Y78, kutudan çıktığı haliyle Android 13 OS üzerinde çalışacak ve Origin OS kullanıcı arayüzüne sahip olacak.

Akıllı telefonun boyutları 164.05 x 76.17 x 7.98mm ve ağırlığı yaklaşık 190 gram. Şu anda, Y78A’nın fiyatlandırması ve bulunabilirliği hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil. Bununla birlikte, Vivo’nun yakında resmi bir duyuru yapması ve muhtemelen mayıs ayında Çin’de satın alınabilir olması bekleniyor. Büyük olasılıkla, geçen hafta en gelişmiş Y serisi Vivo telefonu olarak piyasaya çıkan Vivo Y78+’ın altında konumlandırılacak. Fiyatı ise 1,599 Yuan (231 dolar).