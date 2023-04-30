Samsung’un orta seviyeye konumlandırdığı A serisinin en iyi fiyat/performans oranına sahip olan akıllı telefonu A34 5G’nin PUBG Mobile’da nasıl performans gösterdiğine bu videoda yakından bakıyoruz.

MediaTek Dimensity 1080 işlemcisi ile birlikte 60fps oynanabilen PUBG’de bataryadaki düşüşleri ve ısınma durumunu gözlemlediğimiz Samsung Galaxy A34 5G hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Samsung Galaxy A34 5G Açılışı: https://youtu.be/Yo9dK8wj4Mc

Samsung Galaxy A34 5G İnceleme: https://youtu.be/uwdBbGcVJ6c

Samsung Galaxy A34 5G Kamera Performansı: https://youtu.be/pAqKW0lh9D4

Samsung Galaxy A34 5G vs HONOR X9a: https://youtu.be/GAvwmKtxP0A

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