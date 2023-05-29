Vivo, Y78 5G’yi sessizce duyurdu. Çin’deki ana pazarında piyasaya sürülmesinin ardından, Vivo şimdi Singapur’da Y78 5G akıllı telefonunu piyasaya sürecek ve lansmanından önce akıllı telefon şimdi markanın Singapur resmi web sitesinde listelendi.

İçindekiler Vivo Y78 5G teknik özellikleri

Vivo Y78 5G teknik özellikleri

Vivo Y78 5G, Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, DCI-P3 renk gamı ve 1.300 nit’e kadar parlaklık sunan etkileyici bir 6,78 inç kavisli kenarlı OLED panele sahip. Yapısına gelince, cihaz plastik bir gövdeye sahip ve 164,24 × 74,79 × 7,89 mm boyutlarında ve yaklaşık 177 gram ağırlığında olacak. Cihaz ayrıca IP54 toza ve suya dayanıklıdır.

Y78 5G, Snapdragon 695 ve 8 GB RAM ile güçlendirilmiştir. 8 GB sanal RAM, 256 GB dahili depolama alanı ve 44W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh bataryası ile geliyor. Telefon Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 ile beraber geliyor.

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Kamera özelliklerinde ön tarafta, 16 megapiksel ön kamerası yer alırken, Arka panelinde OIS destekli 64 megapiksel birincil kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası, parmak izi sensörü ve 3,5 mm ses jakı gibi diğer özelliklerle birlikte geliyor. Vivo Y78 5G’nin fiyatı hakkında bir bilgi yok. Siyah ve Altın renklerde satışa sunulacak.