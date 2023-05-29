Xiaomi bir süredir piyasaya devamlı olarak yeni akıllı telefonlar sürüyor. Gerek Redmi gerek Poco gerekse de Xiaomi çatısı altında birçok akıllı telefon bulunuyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi, Redmi Note 12T Pro üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon Geekbench testinde görüntülendi. Detaylara bakalım.

Redmi Note 12T Pro, Geekbench testinde 23054RA19C model numarasıyla görüntülendi. Akıllı telefonun Redmi Note 12T Pro olduğu henüz kesin değil ancak güçlü bir ihtimal. Geekbench testine göre akıllı telefon MediaTek Dimensity 8200 Ultra yonga seti ile birlikte gelecek.

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Bunun haricinde Geekbench testine göre Redmi Note 12T Pro kutudan Android 13 ile birlikte çıkacak. Kaputun altındaki yonga seti MediaTek Dimensity 8200 Ultra; 2.0 GHz hızında çalışan dört, 3.0 GHz hızında çalışan üç ve 3.10 GHz hızında çalışan bir çekirdeğe sahip.

MediaTek Dimensity 8200 Ultra yonga setine 12 GB RAM eşlik edecek. Yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj destekli bir bataryadan alacak. Bu bataryanın büyüklüğü ise henüz bilinmiyor. Bunun haricinde Redmi Note 11T Pro Hindistan pazarında Redmi K50i olarak piyasaya sürülmüştü. Bundan mütevellit Redmi Note 12T Pro’nun bazı pazarlarda Redmi K60i olarak piyasaya sürüleceğini söylemek çok da yanlış olmaz.

Xiaomi akıllı telefon pazarındaki ataklarına hız kesmeden devam ediyor. Bakalım akıllı telefon pazarındaki rakipleri olan Samsung, Oppo, Vivo, Realme, Apple gibi rakipleri Xiaomi’nin bu atakları karşısında ne yapacak?