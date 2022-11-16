Vivo kısa süre önce Tayland’da Vivo Y01A’yı piyasaya sürdü. Şimdi şirketin başka bir Y serisi cep telefonu üzerinde çalıştığı görülüyor. Söz konusu akıllı telefon Vivo Y76s (t1 Sürümü) olarak adlandırılıyor ve kısa bir süre önce özellikleri, bellek çeşitleri ve tasarımı onaylayan görselleriyle China Telecom web sitesinde ortaya çıktı. İşte tüm detaylar.

Vivo Y76s (t1 sürümü), China Telecom web sitesinde görüldü. Listelemeye göre cihaz, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.58 inçlik bir ekran ve damla çentik ile gelecek. Görsele baktığımızda ekrandaki çerçevelerin -çene hariç- çok ince olduğunu görüyoruz. Kuvvetle muhtemel polikarbon arka kapak bulunuyor.

Cihaz MediaTek Dimensity 700 yonga setinden güç alacak ve Android 11 ile birlikte kutudan çıkacak. 4100 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip olacak ki bu, ortalama bir orta sınıfın en az 4500 mAh batarya ile geldiği düşünüldüğünde biraz daha az. Şarj hızı henüz açıklanmadı ancak 30W’tan fazla bir şey beklemeyin.

Fotoğrafçılık için, dikdörtgen bir kamera modülünde hizalanmış çift arka kamerası mevcut. 50 MP çözünürlükte arka kameraya 2 MP çözünürlükte bir ikinci kamera eşlik ediyor. Y76s’nin (t1 versiyonu) ön tarafında 8 MP’lik bir selfie kamerası da mevcut.

China Telecom, Vivo akıllı telefonun üç renkte sunulacağını açıkladı: Star Diamond White, Galaxy White ve Starry Night Black.

China Telecom, Vivo Y76s’nin (t1 sürümü) en az 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile piyasaya çıkacağını söylüyor. Fiyatı ise 2199 Yuan (yaklaşık 312 dolar).