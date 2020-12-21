Akıllı Telefonlar
Vivo Y31, özellikleri ve tasarımıyla Google Play Console’da görüldü
Vivo’nun küresel pazarlarda da piyasaya süreceği bütçe dostu yeni akıllı telefonu Vivo Y31, özellikleri ve tasarımı ile Google Play Console’da görüntülendi. Özellikleri ve ön kısmı meydana çıkan Vivo Y31’in, giriş seviyesi telefonlarda sektör standardı haline gelen damla çentiğe sahip olduğu görülüyor.
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Kurulduğu yıldan beri kardeşleri OPPO, OnePlus ve Realme ile beraber BBK Electronics çatısı altında faaliyet gösteren Vivo, ürettiği uygun fiyatlı akıllı telefonlarla Dünya’nın dört bir yanındaki kullanıcıların gönlünde taht kurmayı başarıyor. Türkiye’de de resmi olarak varlığını sürdüren Vivo, hem küresel pazarda hem de Türkiye’de pazar payını arttırmaya devam ediyor. Öyle ki 2020’nin ikinci çeyrek raporlarında Vivo’nun akıllı telefon pazarında %8’lik bir paya sahip olduğu ortaya çıkmıştı.
Akıllı telefon endüstrisinde varlığını hızla büyüten Vivo’nun yeni uygun fiyatlı telefonu Vivo Y31, özellikleri ile beraber bugün itibarıyla Google Play Console’da kendisini gösterdi. V2036 model numarasıyla piyasaya çıkacak olan bu cihazın şimdilik sadece ön tarafı görülüyor.
Vivo Y31, ön taraftan bakıldığında işte böyle görünüyor
Özellikle 2019 yılından itibaren, giriş seviyesi akıllı telefonlarda damla çentik tasarımının moda haline geldiğini hepimiz biliyoruz. Hatta neredeyse sektör standardı olmaya bile yüz tutmakta olan damla çentik, Vivo’nun yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu Vivo Y31 modelinde de karşımıza çıkıyor. Normal bir giriş seviyesi akıllı telefondan pek de bir farkı olmadığı açıkça belli olan Vivo Y31’in ekran çerçevelerinin ise, segmentine göre kabul edilebilir bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz.
Vivo Y31 ile birlikte kullanıcılar, cihazda toplam dört adet fiziksel düğmeye sahip olacaklar. Üç tanesi sağ tarafa konumlandırılmış olan düğmelerden iki tanesi ses açma-kapama, onun altındakiyse güç düğmesi olacak; sol tarafa yerleştirilen düğmenin ise Google Asistan için ayrıldığı belirtiliyor. Burada küçük bir parantez açalım; bugüne kadar uygun fiyatlı akıllı telefonlarda özel Google Asistan düğmesi hiç görmemiştik, bu sebepten mütevellit haberimizin bu kısmına şerh düşmemizde fayda var. Zira Vivo Y31 piyasaya çıktığı zaman o soldaki düğmenin daha farklı bir işleve sahip olma ihtimali de var.
Vivo Y31’in teknik özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662 (Qualcomm SM6115)
- RAM: 7,680 MB
- Ekran çözünürlüğü: 1080 x 2408
- DPI: 440
- Android sürümü: Android 11
- GPU: Qualcomm Android 610
Google Play Console’da ortaya çıkan bilgilere göre Vivo Y31, Qualcomm Snapdragon 662 yonga setine sahip olacak. Bünyesinde, 2000 MHz saat hızında çalışan 4x Qualcomm Kryo 2600 çekirdeği; 1800 MHz saat hızında çalışan 4x Kryo 2600 çekirdeği barındıran Snapdragon 662, Vivo Y31’e bir de Adreno 610 GPU hediye ediyor.
Google Play Console’daki görüntüleri ve özellikleri dışında başka bir bilgiye sahip olmadığımız Vivo Y31’in fiyatı ve çıkış tarihiyse belirsizliğini koruyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi 8 sahiplerine müjde: Global MIUI 12 güncellemesi yayınlandı
Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı telefonları arasında ön planda olan Redmi 8 modelinin global versiyonu MIUI 12 güncellemesini almaya başladı. Beraberinde birtakım arayüz değişiklikleriyle gelen güncelleme, Redmi 8’in performansında da önemli iyileştirmeler yapıyor.
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Xiaomi’nin bütçe dostu akıllı telefonlarından bir tanesi olan Redmi8, fiyatına göre sunduğu özellikler hasebiyle dünya çapında büyük ses getirmişti. Öyle ki 19 milyon satış adedine ulaşarak Xiaomi’nin en çok satan akıllı telefonlarından birisi olan Redmi 8’in, hatırlarsanız kutudan ilk çıktığındaki işletim sistemi Android Pie tabanlı MIUI 10 idi.
Piyasaya çıkmasından bir hafta kadar sonraysa Redmi 8’e MIUI 11 güncellemesi gelmiş, hatta bu yılın başlarında da Xiaomi cihaza Android 10 güncellemesini vermişti. Şimdiyse Xiaomi, Redmi 8 modelinin global versiyonu için MIUI 12 kullanıcı arayüzünü resmi olarak yayınladı. Bugün itibarıyla yayınlanan güncelleme, Redmi 8’e önemli performans iyileştirmeleri ve arayüz değişiklikleri getiriyor. Ayrıca MIUI 12’nin, Redmi 8 için yayınlanan ikinci ve son MIUI güncellemesi olduğunu da ekleyelim.
Xiaomi Redmi 8’e gelen V12.0.1.0.QCNMIXM paket ismine sahip 2.1 GB boyutundaki MIUI 12 güncellemesi, cihazın Android sürümünü değiştirmiyor. Yani Redmi 8’in hala Android 10 tabanlı olduğunu ve Xiaomi’nin bu telefona Android 11 güncellemesini vermeyeceğini belirtmemizde fayda var. OTA kanalı üzerinden yayınlanan MIUI 12 güncellemesiyle gelen en önemli yenilik ise Kontrol & Bildirim Merkezi özelliği. Kullanıcıların denetim merkezi üzerinde daha efektif bir biçimde kontrole sahip olmalarına imkan veren yenilik, böylelikle Redmi 8’e eklenmiş oldu.
Redmi 8 için gelen Android 10 tabanlı MIUI 12 yenilikleri
Kontrol Merkezi
- Bildirimleri açmak için sol üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.
- Denetim merkezini açmak için sağ üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.
- Bildirim paneli açıkken, aynı anda kontrol merkezini açmak için sağ üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.
- Yatay modda iken kontrol merkezinin düzeninde iyileştirmeler yapıldı.
Redmi 8 – Karanlık mod ve Sistem
- Cihaz koyu modda iken, duvar kağıtlarının parlaklığı ve renklerinde iyileştirmeler yapıldı.
Akıllı Telefonlar
En iyi telefonlar hangileri? GSMArena 2020 en iyi telefonlar anketi sonuçlandı!
En iyi telefonlar hangileri 2020 yılı için cevaplanması zor bir soruydu. Yeni kameralar ve yeni işlemcilere sahip pek çok cihaz bizlerle buluştu. GSMArena sitesi yaptığı anketle birlikte 2020’nin en iyi telefonlarını belirledi. Listede Samsung’un birden fazla kategoride lider olduğu dikkatlerimizden kaçmıyor. Xiaomi markasından ayrılan POCO’da bu kategorilerden birinde liderliğini ilan ediyor.
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2020 yılının amiral gemisi: Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
Note serisi daha önceki modelleriyle de liderliğe oynamayı başarmıştı. Sunduğu üçlü kamera özelliği ve kalem özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran Note20 Ultra 5G oylamada kullanıcılar tarafından lider ilan edildi. iPhone 12 Pro Max cihazının 2. olduğunu söylemeden geçmeyelim.
2020 yılının amiral gemisi katili: Samsung Galaxy S20 FE 5G
Samsung, 2 kategoride aldığı ödülle birlikte Snapdragon işlemciye sahip cihazlarının popülerliğini ispatlamış oluyor. Galaxy S20 FE 5G cihazı amiral gemisi katili kategorisinde bayrağı taşıyor. Türkiye pazarı için konuşacak olursak ne yazık ki Exynos işlemciler ve 5G desteklemeyen modelleri görüyoruz. Ancak ödülü almaya hak kazanan model Snapdragon sunan model. Snapdragon ve Exynos arasındaki performans farkını göz önüne alacak olursak kullanıcılara oyunu Snapdragon’dan yapmışa benziyor. Dileriz Samsung kullanıcıları dinler ve Snapdragon versiyonlu cihazları Türkiye dahil tüm pazarlara sunar.
2020 yılının en iyi kameraya sahip cihazı : Huawei Mate 40 Pro
Huawei, kamera konusunda yaptığı yatırımların karşılığını almışa benziyor. Şirket Sony sensörleri, Leica iş birliği ve Huawei mühendisliğini birleştiriyor ve bizlere kusursuza yakın bir kamera deneyimi vaat ediyor. Huawei Mate 40 Pro yılın en iyi kameraya sahip cihaz olarak karşımıza çıkıyor.
Note20 Ultra 5G ikinci sırada yer alıyor ve genel anlamda ne kadar dolu bir cihaz olduğunu bizlere gösteriyor.
2020 yılının en iyi orta sınıf cihazı: Poco X3 NFC
Ocak ayında bağımsızlığını ilan eden POCO markası Xiaomi cihazlarında görmeye alışkın olduğumuz orta sınıf krallığını devralmışa benziyor. Türkiye pazarı içinde güçlü bir orta sınıf telefon olan POCO X3 NFC oylamada en iyi orta sınıf cihaz seçildi.
2020 yılının en uygun fiyatlı 5G cihazı: OnePlus Nord
OnePlus markası tarafından sunulan Nord cihazı uygun fiyatına rağmen sunduğu özelliklerle uygun fiyatlı 5G cihazı kategorisinde liderlik elde etmeyi başardı.
2020 yılının en iyi oyun serisi cihazı : Asus ROG Phone 3 ZS661KS
Hem bilgisayar hem telefon tarafında ROG serisiyle oyuncuları hedef alan Asus, en iyi oyun telefonu kategorisinde liderliğini ilan ediyor. ROG serisinin oyun konusunda ne kadar yetenekli olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor.
Elbette en iyi telefonlar listesinin GSMArena tarafından kullanıcılara sunulan anketler ve seçenekler sonucu ortaya çıktığını belirtelim. Bazı cihazlar Türkiye pazarı ve dünya pazarına farklı özelliklerle gönderildiği için ülkemizde tercih edilmeyen bir cihaz dünya pazarında oldukça popüler olabiliyor.
2021 yılı için bu markalar bulundukları kategorilerde liderliklerini sürdürebilecekler mi yoksa tahtı başka markalara mı kaptıracaklar hep beraber göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
2020 yılının en hızlı şarj olan akıllı telefonları listelendi!
2020 yılının en hızlı şarj olan akıllı telefonlarının listesi yayınlandı. Bu liste yalnızca kablolu şarj cihazıyla yapılan testleri içeriyor. Birincilik, Çin’de Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition adıyla piyasaya çıkan Xiaomi Mi 10 Ultra‘ya gidiyor. Cihazın 4500 mAh değerindeki bataryası 21 dakikada tam olarak şarj oluyor. Yarım saatten daha kısa sürede tamamen şarj olan cihaz, bu süre segmentinde bulunan tek telefon.
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2020 yılının en hızlı şarj olan cihazları neler?
Xiaomi Mi 10 Ultra‘nın ardından ikinci sırada, 33 dakikada tam şarj olan Realme X50 Pro yer alıyor. Üçüncülük ise 43 dakika ile Oppo Find X2 Pro‘ya gidiyor. Bir saatten daha kısa süre içerisinde şarj olan toplam 7 adet telefon bulunuyor. İlk üçün ardından Xiaomi Mi 10 Pro, Huawei Mate 40 Pro, Realme X3 Superzoom ve OnePlus Nord geliyor.
Test edilen bütün cihazların bulunduğu liste:
- Xiaomi Mi 10 Ultra – 21 dakika
- Realme X50 Pro – 33 dakika
- Oppo Find X2 Pro – 43 dakika
- Xiaomi Mi 10 Pro – 46 dakika
- Huawei Mate 40 Pro – 49 dakika
- Realme X3 Superzoom – 56 dakika
- OnePlus Nord – 57 dakika
- OnePlus 8 Pro – 60 dakika
- OnePlus 8 – 63 dakika
- Poco X3 NFC – 63 dakika
- Galaxy S20 Ultra – 64 dakika
- Poco F2 Pro – 64 dakika
- Galaxy Note 20 – 70 dakika
- Galaxy S20 Exynos – 71 dakika
- Huawei P40 Pro – 74 dakika
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Yazan: market2020, 14 saat önce
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