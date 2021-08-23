İnceleme
Yeni ve yerli | VIVO Y20 kutu açılışı
Ülkemizde üretime başlayan ve istihdam sağlayan bir başka marka da vivo oldu. Markanın ülkemizde üretilen ilk telefonlarından Y20’nin kutu açılışını hep beraber yapıyoruz.
İlginizi çekebilir; Vivo V21 ve V21e elimizde | OIS destekli ön kamera!
Yeni ve yerli | VIVO Y20 kutu açılışı
Fiyat bilgisi için; https://app.hps.im/d7ct/dd683d98
Vivo Y20 özellikleri
Boyut: 164,41 x 76,32 x 8,41 mm
Ağırlık: 192 gram
Ekran: 6,51 inç IPS LCD HD+ 270 PPI
İşlemci: Qualcomm Snaprdagon 460
Bellek: 4 GB
Depolama: 64 GB
Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP
Ön kamera: 8 MP
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 10 Watt
Ses: Mono Hoparlör + 3,5mm kulaklık girişi
Bağlantı: WiFi 5 ve Bluetooth 5.0
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar!
realme, ülkemizde faaliyetlerine başladığından beri tüketiciler tarafından en sevilen markalar arasında kendisine iyi bir yer edindi. Özellikle orta seviyedeki akıllı telefonları çok beğenildi. Şimdi ise bir başka yerli üretim telefon olan realme C25’in incelemesiyle karşınızdayız.
Bakmakta fayda var: Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace heyecana sahne oldu
realme C25’in tasarım detaylarına bakacak olursak 164,5mm x 75,9mm x 9,6mm ölçülerine sahip olan akıllı telefon yaklaşık 209 gram ağırlığına sahip. Ek olarak yekpare bir kasaya sahip olan C25 dayanıklılık konusunda da kendisini kanıtlamış. Düşme, aşınma ve yıpranma aşırı yüksek ve düşük sıcaklık, yüksek ve düşük nem, voltaj dalgalanması, düğme ömrü, statik elektrik, hava basıncı gibi birçok testten başarıyla geçen model TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını almaya hak kazanmış. Bu sayede sağlamlığını da kanıtlamış oluyor. Ek olarak ülkemize Çiğdem Siyahı ve Bodrum Mavisi olmak üzere iki renkle geliyor.
Markanın giriş-orta segmente yönelik telefonu C25’de, 6,5 inç IPS LCD HD+ çözünürlüğünde, 480 nit parlaklık sınabilen 270 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir ekran bulunuyor. Bu ekranın segmentinin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak damla çentikli ekran yapısı sayesinde %81.7 ekran/gövde oranı yakalanmış.
Performans konusunda ise realme C25 segmentinin üzerinde bir performans sunmayı başarıyor. İçerisinde MediaTek Helio G70 işlemcisine grafik tarafında Mali-G52 GPU yardımcı oluyor. LPDDR4X 4GB RAM’lere ve eMMC 5.1 64GB-128GB hafıza sahip olmasıyla günlük kullanımlarınızda akıcı bir deneyim sunmasının yanında orta grafik ve fps değerinde güncel oyunları rahatlıkla oynatabiliyor. Ayrıca Android 11 sürümüyle gelen C25 kutudan realmeUI 2.0 ile çıkan ilk telefon olma unvanını taşıyor.
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar! – YouTube
Segmentinin standartlarını yakalayan kamera performansıyla da dikkat çeken realme C25, arka tarafta üçlü kamera dizilime sahip. 48MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığında bir ana kamerası, 2MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamarası ve 2MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığında derinlik kamerası mevcut. Bu kameralar ile 1080p 30fps videolar çekebilmek mümkün. Ön tarafta damla çentik içerisinde olan ön kamera 8MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera ile de 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz.
realme C25 ses konusunda da mono hoparlör sunuyor. Ek olarak günümüzde artık neredeyse çoğu telefondan kaldırılan 3,5mm kulaklık girişi bulunuyor. Bu sayede kendi kulaklığınızı da bu telefonla birlikte kullanabiliyorsunuz.
Bu telefonun en güçlü noktası ise bataryası. 6000 mAh büyüklüğünde bataryasıyla birlikte 2 günlük bir pil ömrü sunuyor. HD+ ekrana sahip olmasının da faydasını pil tarafında görebiliyorken eğer pili biterse kutudan çıkan 18W hızlı şarj aleti ile doldurulabiliyor. Ek olarak realme Lab testine göre realme C25, bekleme modunda 47 gün dayanabiliyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
İnceleme
HONOR MagicBook X15 ile Tüm İşlerinizi Kolayca Halledin
Honor, birçok ekosistem ürünü ardından HONOR MagicBook X15 ile dizüstü bilgisayar pazarına giriş yaptı. Tam fiyat/performans ve şık bir ürün olan X15, günlük kullanım, ofis kullanımı ve öğrenciler için tam ideal performans sunabiliyor.
İlginizi çekebilir; Öğrenciler ve Fiyat/Performans Arayanlara Müjde! | Honor MagicBook X15 (hwp.com.tr)
İçindekiler
HONOR MagicBook X15 ile Tüm İşlerinizi Kolayca Halledin
357,3 mm uzunluğunda 229,5 mm eninde ve sadece 16,9 mm kalınlığında olan MagicBook X15, ağırlık tarafında 1,5 kg ile oldukça taşınabilir yapıda. Ki bu kadar hafif ve ince olmasına rağmen alüminyum kasa ile geliyor. Yani oldukça sağlam. Alüminyumun mukavemeti aynı zamanda ısı konusunda da cihazdaki ısının dağılmasında oldukça yardımcı oluyor.
Göz sağlığınızı koruyan ekran
Ekrana bakınca 15,6 inçlik geniş bir ekran bizleri karşılıyor. Full HD çözünürlüğündeki ekran 5,3 mm ince çerçeveleri ile ekrana baktığınızda neredeyse sadece ekran görüyor olmak da kullanım açısından oldukça avantajlı. Bu sayede %87 ekran çerçeve oranı sunan X15, göz sağlığınızı da koruyor.
TÜV Rheinland tarafından flicker-free ve düşük mavi ışık sertifikası sunan HONOR MagicBook X15, iş ya da okul kullanımlarında not yazarken ya da herhangi bir sebep ile ekran başında fazla kalmanız gerekirse göz sağlığınızı koruyabilecek yapıda olması ise oldukça önemli. Dijital yaşamda sürekli ekranlara baktığımız bu devirde göz sağlığınızı koruyan bir marka görmek güzel.
İstediğin güç elinde
Güç tarafına geçtiğimizde elimizde Intel Core i5 10210U işlemcisi ile geliyor. Günlük kullanımda ihtiyacınız olan her şeyi karşılayabilecek bu işlemci, Office ve Adobe programları gibi birçok ihtiyacınız olacak programların da çok rahat üstesinden geliyor. Grafik kanadında Intel UHD Grafik Birimi’ni kullanan MagicBook X15, LOL vb. oyunları da kolayca oynayabilecek kadar güce sahip. Yani bir bilgisayardan beklediğiniz ne varsa, fiyatı da uygun olacak şekilde bu cihazda yer alıyor.
Buna 8 GB bellek ve 512 GB depolamayla eşlik edildiğini görmek de oldukça iyi. Günümüzde 8 GB altı bellekler yetersiz kalabilir ve 8 GB da oldukça yeterli yapıda. 512 GB ise dosyalarınız için geniş depolama alanı demek.
Bol bağlantı ve uzun kullanım
Dizüstü bilgisayar dendiğinde akla elbette tanışabilir bir cihaz geliyor. Yani istediğiniz yerde çalışabilmeli, istediğiniz zaman keyfini herhangi bir yerde çıkarabilmelisiniz. Bu doğrultuda geliştirildiği çok belli olan HONOR MagicBook X15, bol bol bağlantı girişleri ve uzun batarya ömrü sunuyor.
Sadece yarım saatte yarım gün boyunca gidebilecek şarj doluluğuna ulaşabilen X15, 65 Watt değerindeki şarj aletiyle de küçük ve taşınabilir bir cihaz oluyor. Çünkü bu şarj aleti cihazı Tip-C bağlantısından şarj ediyor. Günümüzde birçok tablet ve telefonun da bu girişi desteklediğinizi düşünürsek çantanızda tek şarj aleti ile tüm cihazlarınızı gerektiğinde en hızlı şekilde şarj edebilirsiniz.
Bağlantı yuvalarında ise bir adet USB-C, 1’i USB 3.0 olmak üzere 2 normal USB portu, 1 HDMI ve bir de kulaklık girişi sunan MagicBook X15, kolay kullanım noktasında harici depolama birimi, fare hatta ikinci ekran bağlamak istediğinizde bir çoğaltıcı gereksinimine kalmadan tüm ihtiyaçlarınızı kasasında toplamış durumda.
Hem kullanışlı hem güvenli
HONOR MagicBook X15 tüm bu avantajlarına ek olarak güvenlik noktasında da yanınızda. Klavyeye gizlenebilen kamerası ile uzaktan kimsenin erişemeyeceği, erişse dahi sizi göremeyeceği tarzı ile oldukça akılcı yaklaşıldığı görülüyor. Yani bantlamanız gereken bir yer X15’te bulunmuyor. Bir diğer yandan güç tuşuna entegre parmak izi sensörü de mevcut. Bu sayede cihazınızın güvenliğini biyometrik seviyeye taşımayı başarıyor. Aynı zamanda giriş ekranında şifre girerek zaman da kaybetmeden saniyeler içerisinde ana ekranınıza ulaşabilirsiniz.
Genel olarak baktığımızda MagicBook X15 günlük hayatta ihtiyacınız olan her şeye sahip. Kolay kullanım ve taşınabilirliğin ön planda olduğu, iş, ev ve okul ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılayabilecek bir ürün olmuş.
Aşağıdaki videodan HONOR MagicBook X15’in detaylı incelemesini izleyebilirsiniz.
Detaylı bilgi ve satın almak için; https://hwp.to/MagicBookX15
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Yeni ve yerli | VIVO Y20 kutu açılışı
Yerli realme C25, 6000mAh Pil gücüyle Türkiye piyasasında
Bu Kripto Milyarderine Göre Bitcoin Fiyatı 88.888 Dolara Dokunabilir!
Bitcoin, Mayıs’tan Beri İlk Kez 50,000 Dolar Seviyesini Geçti
Kripto Para Borsası Bybit Türkiye’de
Yeni ve yerli | VIVO Y20 kutu açılışı
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar!
POCO X3 PRO’NUN PİLİ ÇABUK MU BİTİYOR? | Denedik ve Gördük! | X3 PRO vs X3 NFC PUBG Testi
SAMSUNG Satın Alma Rehberi | Hangi Samsung’u almalıyım?
XIAOMI | Nesini Seviyorsunuz? #1
Yeni ve yerli | VIVO Y20 kutu açılışı
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar!
POCO X3 PRO’NUN PİLİ ÇABUK MU BİTİYOR? | Denedik ve Gördük! | X3 PRO vs X3 NFC PUBG Testi
SAMSUNG Satın Alma Rehberi | Hangi Samsung’u almalıyım?
XIAOMI | Nesini Seviyorsunuz? #1
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.