Paras Guglani’ye göre Vivo, Y02t 4G adında uygun fiyatlı bir 4G akıllı telefon geliştiriyor ve cihazın temel özellikleri ve lansman zaman dilimi açıklandı. Ayrıca Telefon mayıs ayında piyasaya sürülmesi planlanladığı belirtildi. Son zamanlarda Vivo V2252, TKDN ve Geekbench’te gözlemlendi, ancak pazarlama adı bilinmiyordu. Şimdi Vivo Y02T 4G olarak pazarlanacağı ortaya çıktı.

Vivo Y02t 4G özellikleri (söylentiler)

Söylentiler Vivo’nun Vivo Y02t 4G adında giriş seviyesi bir 4G telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Paras Guglani’ye göre, cihazın Full HD+ çözünürlük sunan 6,5 inçlik bir ekranla gelmesi bekleniyor. Ekran türü konusunda bir doğrulama olmasa da telefonun bir LCD ekrana sahip olabileceği tahmin ediliyor.

Donanım kısmında Vivo Y02t 4G’nin MediaTek Helio serisi bir yonga seti ile güçlendirileceği ve 4GB’a kadar RAM ile gelebileceği söyleniyor, bu da onu iyi performans arayan kullanıcılar için uygun fiyatlı bir cihaz haline getiriyor. Ancak, yonga setinin tam adı henüz açıklanmadı.

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Kamera konusunda Vivo Y02t’nin 13 megapiksel birincil kameraya sahip olması bekleniyor, diğer kamera kurulumları hakkında detay yok. Öne bakan kamera da henüz açıklanmadı.

Vivo Y02t 4G’nin en çok konuşulan özelliklerinden biri de bataryası. Söylentiler, kullanıcılara uzun ömürlü pil ömrü sağlaması gereken 5.000mAh bataryaya sahip olacağını gösteriyor. Pilin ayrıca 18W şarjı desteklemesi ve böylece kullanıcıların gerektiğinde telefonlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerini kolaylaştırması bekleniyor.

Şu anda, Vivo Y02t 4G’nin resmi olarak ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil, ancak söylentiler mayıs ayında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, bunlar yalnızca söylenti özellikleri olduğundan, telefon resmi olarak piyasaya sürüldüğünde bazı ayrıntıların farklı olma ihtimali vardır.