POCO F5 serisi yakın günlerde resmi olarak tanıtılacak. POCO F5 ve POCO F5 Pro olmak üzere iki model içerecek olan serinin heyecanı şimdiden teknoloji tutkunlarını sarmış durumda. Redmi K60 serisiyle aynı özellikleri paylaşması beklenen serinin tepe modeli olan POCO F5 Pro’dan gelen son haberler, cihazın batarya kapasitesiyle üzebileceğini gösteriyor!

POCO F5 Pro Modelinde Batarya Kapasitesi Küçülmüş!

Ortaya çıkan sertifika belgeleri ve MIUI veritabanına göre, bu cihazlar Redmi Note 12 Turbo ve Redmi K60’ın yeniden markalanmış versiyonları olarak görünüyor. Dolayısıyla, POCO F5 serisinin bu cihazlarla aynı özellikleri sunması bekleniyor.

Ancak, son sertifika belgelerine göre, POCO F5 Pro’nun bataryası Redmi cephesindeki muadili olan Redmi K60’ta kullanılan bataryadan daha düşük kapasiteye sahip olacak. Yakında çıkacak olan POCO F5 Pro, 5.160 mAh boyutlu bir batarya kullanırken Redmi K60 modelinde 5.500 mAh boyutlu bir batarya kullanılmıştı. 340 mAh ufak bir fark gibi görünse de, etkisi büyük olabilir.

Batarya kapasitesindeki bu küçük değişikliklerin yanı sıra, POCO’nun Redmi K60’ta bulunan kablosuz şarj özelliğinden yoksun olabileceği düşünülüyor. Ancak bunlar şimdilik sadece spekülasyon. Ne sertifika belgeleri, ne de POCO cephesi bunu doğrulamış değil.

Bu küçük değişikliklerin dışında, Poco F5 Pro’nun Redmi K60 ile hemen hemen aynı özellikleri paylaşması bekleniyor. Cihazda, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama gibi güçlü donanım özelliklerinin yanı sıra, 6,67 inç boyutlu QHD+ 120Hz OLED ekran, OIS destekli 64MP ana kamera, çift stereo hoparlör, kızılötesi sensör, sıvı soğutma sistemi ve ekran altı parmak izi sensörü gibi donanım özelliklerine yer verilmesi bekleniyor.

Henüz POCO F5 serisi için bir lansman tarihi paylaşılmadı. Ancak Redmi Note 12 Turbo’nun yakın zamanda tanıtılması, POCO’nun yeni amiral gemisi katili serisinin tanıtımının da kapıda olduğunu gösteriyor. Bakalım Vivo gibi güçlü rakipler POCO’nun bu yeni canavarına nasıl karşılık verecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce POCO F5 serisi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!