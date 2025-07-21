vivo’nun en yeni modeli X200 FE, yalnızca donanımıyla değil sunduğu toplam deneyimle dikkat çekiyor. 6.31 inç LTPO AMOLED ekranı 120Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği ve 5000 nit’e kadar ulaşan parlaklığıyla gerçek anlamda bir görsel şölen sunuyor. ZEISS iş birliğiyle geliştirilen bu ekran, DCI-P3 renk gamutu ve 1 milyar renk desteğiyle içerik tüketiminden oyunlara kadar her alanda iddialı.

Tasarım tarafında IP68/IP69 sertifikalı gövde, metal çerçeve ve SGS onaylı dayanıklılığıyla hem şık hem sağlam bir yapı sunuyor. 186 gram ağırlığı ve 7.99 mm inceliğiyle ele oturan bu telefon, Buzul Mavi ve Volkanik Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Performans konusunda ise MediaTek’in amiral gemisi Dimensity 9300+ işlemcisiyle geliyor. 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile günlük kullanımın çok ötesine geçiyor. Android 15 tabanlı FunTouchOS 15 ile birlikte gelen vivo X200 FE; Gemini, Circle to Search, canlı metin çevirisi ve AI altyazılar gibi yapay zekâ destekli özelliklerle kullanıcı deneyimini bir adım öteye taşıyor. Üstelik 4 Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik desteğiyle uzun vadeli kullanım vad ediyor.

Kamera tarafında da iddialı: 50 MP ana kamera, 3x optik zoom destekli telefoto lens ve 120° geniş açı sunan lens ile desteklenmiş üçlü sistem; yapay zekâ destekli silme, genişletme ve fotoğraf geliştirme araçlarıyla birlikte geliyor. Ön kamera ise 4K 60 fps video desteğiyle içerik üreticiler için oldukça güçlü.

6500 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya ve 90W hızlı şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarıyor, 58 dakikada %100 doluluğa ulaşıyor. Stereo hoparlör, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve 5G gibi bağlantı seçenekleri de eksiksiz.

vivo X200 FE, ön satışta 50.349 TL’ye alınabiliyor. Üstelik kablosuz kulaklık, ekran koruma paketi ve uygun fiyatlı akıllı saat fırsatıyla birlikte!

Peki siz vivo X200 FE hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyata almak mantıklı mı? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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