vivo, yeni nesil kameralı telefonlarına güç sağlamak için özel silikon tasarımlar üzerinde çalışıyor. Şirket, vivo X100 serisi için LYT800 sensörünün özelleştirilmiş bir versiyonunu oluşturmak üzere Sony’nin Lytia bölümüyle ortaklık kurduğunu açıkladı.

İlginizi Çekebilir: Vivo V3 Görüntüleme Çipi, Amiral Gemisi Telefonlar İçin 4K Film Portre Modu Getirecek

Yeni dizayn fotodiyotları ve onları okuyan transistörleri iki katmana ayıran Sony’nin yığılmış tasarımını kullanıyor.. Bu daha fazla alan açar, böylece 1/1.43” Lytia LYT800 sensörünün 1” sensörlere benzer düşük ışık performansına sahip olması bekleniyorr. LYT800 53MP çözünürlüğe sahip olacak.

Çinli dev vivo, X100 serisi için Vario-Apo-Sonner telefoto lensi oluşturmak için ortağı Zeiss’e dokundu. Bu, daha yakın mesafelere odaklanmasını sağlayacak bir yüzen lens tasarımına sahip olacak.

Şirket ayrıca yakın zamanda, gelişmiş işlem sonrası işlevlere ve 4K’ya kadar portre modu videoları gibi şeyler için desteğe sahip 6nm’lik bir çip olan V3 ISP’yi duyurdu.

Uluslararası vivo X100’ün özellikleri sızdırıldı, ancak ne yazık ki buna kamera detayları dahil değildi. Telefon, 12GB RAM ve 256GB depolama ile Dimensity 8 serisi çiplerden birini (Çin varyantı Dimensity 9300’ü alabilirken) kullanacak. Bu sızıntıya göre 120Hz AMOLED ekrana ve 100W şarjlı 5.000 mAh bataryaya sahip olacak.

Yakında tanıtılacak olan canavar bakalım Türkiye pazarına giriş yapacak mı? Bekleyip göreceğiz.