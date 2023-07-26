Vivo V1, 2021’de şirketin ilk görüntüleme çipi olarak duyurulmuştu. Bu çip sayesinde Vivo telefonların kamera kalitesi arttırılmıştı. İlerleyen zamanlarda düzgün optimizasyonlarla V1+ ve V2 çiplerini de piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün Vivo, Vivo V3 üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

İlginizi çekebilir: Merakla Beklenen vivo Y27 5G Duyuruldu!

Vivo’nun Başkan Yardımcısı ve Marka ve Ürün Stratejisi Genel Müdürü Jia Jingdong, yakında çıkacak olan V3 görüntüleme çipini Çin’im sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaştı. Vivo’nun yeni görüntüleme çipi, 23 – 31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Vivo’nun “Imaging Festival” isimli etkinliğinde tanıtılacak.

Jia Jingdong, tarafından paylaşılan tanıtım videosuna göre Vivo’nun yeni görüntüleme çipi olacak olan Vivo V3, 6 nanometrelik üretim teknoloji ile üretilecek. Bu çip Vivo’nun yeni akıllı telefonlarına dikkate değer yetenekler getiriyor. Bunlardan birisi de 4K çözünürlüğe kadar portre modunda videolar çekme.

Bir göz atın: Vivo X100 Pro+ 200 MP Periskop Kameraya Sahip Olacak!

Vivo V1 çipi Eylül 2021’de ilk olarak Vivo X70 serisinde kullanılmıştı. Vivo’nun X serisi fotoğrafçılık odaklı olmasıyla öne çıkıyor. Aynı şekilde Vivo V1+ yongası, 2022 yılında Vivo X80 serisi ile birlikte tanıtılmıştı. Vivo V2 çipini ise Vivo’nun X90 akıllı telefon serisinde görmüştük. Tüm bunlardan mütevellit Vivo V3 görüntüleme çipinin ilk olarak Vivo X100 serisinde kullanılması bekleniyor.

*Sızdırılan Vivo X100 Görüntüsü