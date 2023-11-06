Vivo, merakla beklenen amiral gemisi modeli Vivo X100 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu seride beyaz, turuncu, mavi ve siyah renk seçenekleri bulunuyor. Ayrıca, telefonun 1 inç ana sensör, telefoto kamera ve MediaTek Dimensity 9300 yonga seti tarafından desteklendiği doğrulandı. Vivo aynı zamanda bu seride X90 serisine göre daha büyük bir 5400mAh batarya sundu, X100 serisinin güçlü özelliklerini daha da destekliyor.

Vivo X100, VARIO TESSAR lensi ile donatılmış olup, ana kamera için f/1,57 diyafram açıklığına sahip. Telefoto kamera ise f/2,57 diyafram açıklığına sahip. Diğer bir varyant olan X100 ise VARIO APO SONNAR lensi kullanıyor ve ana kamera için f/1,75 diyafram açıklığına, telefoto kamera için ise f/2,5 diyafram açıklığına sahip.

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Her iki modelde de aynı IMX989 1 inç sensörünün kullanılması ve Zeiss T* kaplamaya sahip olması bekleniyor. Vivo’nun X100 serisi, özellikle Dimensity 9300 yonga seti ile dikkat çekiyor. Bu yonga seti, AnTuTu listesinde 2,24 milyon puan alarak Android platformunda birinci sırada yer alıyor. Ayrıca, Geekbench listesinde tek çekirdekte 2256 puan, çoklu çekirdekte ise 7632 puan elde ederek Snapdragon 8 Gen 3’ü geride bırakıyor.

Telefonun Hynix LPDDR5T RAM ile donatıldığı ve 12GB RAM ile 256GB depolama kapasitesine sahip modelinin 3.999 yuan (yaklaşık 546 dolar) fiyatla başlayacağı söyleniyor. Daha fazla ayrıntıyı ilerleyen günlerde öğreneceğiz.