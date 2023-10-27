Oppo, Hindistan’da Oppo A79 5G adı verilen yeni bir orta sınıf akıllı telefonu duyurarak kullanıcılarına şık tasarım, hızlı performans ve uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor. Bir süredir hakkında çeşitli sızıntılar duyduğumuz Oppo A79 5G nihayet kanlı canlı karşımızda.

İçindekiler Oppo A79 5G ile Orta Seviye Akıllı Telefon Pazarı Güçlendi

Oppo A79 5G ile Orta Seviye Akıllı Telefon Pazarı Güçlendi

7,99 mm kalınlığı ve 193 gram ağırlığı ile Oppo A79 5G, ince ve hafif bir tasarıma sahip. Polikarbonat bir kasa malzemesi ve arka tarafta metalik bir dokuya sahip olan telefon, estetik bir deneyim sunuyor. Arka panelde düz bir tasarım ve parlak halkalar içerisine yerleştirilmiş ikili kamera kurulumunu görmek mümkün.

Ön tarafta, 6,72 inçlik LCD bir ekran bulunuyor. Bu ekran, FHD+ çözünürlüğü, 90Hz yenileme hızını ve Oppo’nun All Day AI göz korumasını sunuyor. Bu sayede, keskin ve akıcı görüntüler elde edebiliyorsunuz. Cihazda ayrıca Widevine L1 sertifikası sayesinde Amazon Prime ve Netflix gibi platformlardan yüksek kaliteli video içeriği izlemenize olanak tanınmış.

Oppo A79 5G, MediaTek Dimensity 6020 yonga seti, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama ile güçlendirilmiş durumda. Cihazın segmenti düşünüldüğünde bu özelliklerin fazlasıyla iyi olduğunu söylemek mümkün. Oppo’nun sanal RAM artırma teknolojisi ile performansı daha da artırmk mümkün.

Oppo’nun yeni canavarı kamera konusunda da iddialı. Arka tarafta 50 megapiksel birincil kamera ve 2 megapiksel bir bokeh kamera bulunurken, ön tarafta 8 megapiksel bir selfie kamerası yer alıyor. 5.000mAh kapasiteli devasa pil, 33W hızlı şarj ile destekleniyor.

Bu akıllı telefon, Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile kutudan çıkıyor ve 8GB’a kadar sanal RAM genişletme seçeneği sunuyor. Ayrıca stereo destekli çift hoparlör kurulumu ve çift SIM özelliği de bulunuyor.

Oppo A79 5G, Hindistan’da Parlayan Yeşil ve Gizemli Siyah renk seçenekleri satışa sunulmuş durumda. Cihazın satış fiyatı ise 240 dolar. Ancak Oppo cephesi erken satışa özel sürprizler de yapmış. Oppo, cihaz değişim seçeneği ile fiyatı daha da düşürmüş durumda. Oppo A79 5G, şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Oppo’nun yeni canavarı nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!