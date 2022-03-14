vivo, Çin’de bir numaralı akıllı telefon üreticisi olmaya devam ederken, şimdi ise şirketin ilk defa piyasaya süreceği katlanabilir ekranlı modeli vivo X Fold yine (!) Çin metrosunda görüntülendi.

Bakmakta fayda var: Yeni iPhone SE Performans Testinde Görüntülendi!

Vivo’nun vivo X Fold ile yakında katlanabilir akıllı telefon pazarına girmeye hazır olduğuna dair birçok söylenti görmüştük ve nihayet söz konusu cihaza ilk kez göz atmış oluyoruz. Gerçek anlamda piyasaya sürülmemiş cihaz , vivo X Fold bir Çin metro istasyonunda, insanların fark etmemesi için kalın bir koruyucu kılıfla görüntülendi.

X Fold, kare şeklinde içe doğru katlanır bir ekran ile birlikte geliyor ve görünüşe göre panelin orta kısmında görünür bir kırışıklıkta bulunmuyor. Spekülasyona göre, vivo’nun karmaşık menteşe mekanizması, boşluksuz katlanır ekranın temel bileşenlerinden birisi. Katlanır ekranın da UTG camla kaplanması bekleniyor.

vivo X Fold teknik özellikleri neler olacak?

Daha net bir şekilde belli olmayan vivo X Fold teknik özelliklerine bakacak olursak, 120Hz yenileme hızına sahip 8 inç QHD+ katlanır ekran, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti ve 80W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj ile 4.600 mAh pil olacağı konuşulanlar arasında. Kamera konusunda herhangi bir bilgi bulunmasa da amiral gemisi seviyesinde kullanılan kameralar ile birlikte ZEISS iş birliği X Fold modelinde de olabilir.

Peki siz vivo X Fold hakkında neler düşünüyorsunuz? Çin menşeili markaların akıllı telefonlarının çıkmadan önce sürekli metroda sızması hakkında da görüşlerinizi merak ediyoruz…