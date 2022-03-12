Apple’ın 8 Mart tarihinde düzenlediği “Peek Performance” etkinliğinde tanıtılan 5G destekli 3. Nesil iPhone SE modeli, firmanın amiral gemisi modelleri olan iPhone 13 ailesine güç veren A15 Bionic işlemcisi ile büyük ses getirmişti. Önceki seriye göre performans alanında önemli bir ilerleme sunması beklenen cihaz, ünlü performans testi uygulaması Geekbench’te yakalandı. Anlaşılan o ki iPhone SE 2022, önceki model olan A13 Bionic işlemcili iPhone SE 2020’ye göre performans konusunda gerçekten de daha iyi bir deneyim sunacak.

iPhone SE’den Şaşırtan Skorlar!

Geekbench listelerinde “iPhone 14,6” adıyla görüntülenen iPhone SE 2022, tek çekirdek testinde 1695 puan alarak önemli bir başarıya imza atmış. Bu rakamın Apple’ın halihazırdaki en güçlü tablet modeli olan M1 işlemcili iPad Pro modellerine oldukça yakın olduğunu söylemekte fayda var. Bunun yanında cihazın çoklu çekirdek skoru ise 4021 puan olarak karşımıza çıkıyor. Bu skorun da oldukça etkileyici olduğunu söylemeliyiz.

Hatırlatmak gerekirse, 2020 yılında tanıtılan A13 Bionic işlemcili iPhone SE modeli, tek çekirdek testinde 1200 puan; çoklu çekirdek testinde ise 3300 puan alabiliyordu. Cihazın tanıtıldığı dönem için etkileyici olan bu skorlar, A15 Bionic işlemcili modelin tanıtılması ile etkileyiciliğini yitirmiş gibi görünüyor.

Her ne kadar yeni iPhone SE’nin aldığı skorlar önceki nesile kıyasla daha yüksek olsa da, ilginç şekilde iPhone 13 serisinden daha düşük. Öyle ki, iPhone 13 modelleri aynı testte tek çekirdek testinde 1800 puana yaklaşırken: çoklu çekirdek testindeyse 5000 puan sınırını zorluyor.

Benzer bir durum A13 Bionic işlemcili iPhone 11 ailesi ile iPhone SE 2020 arasında da yaşanmıştı. Bu durumun sebebi olarak ise iPhone SE’nin aynı işlemcili diğer modellere göre daha küçük bir kasa boyutuna, diğer bir deyişle ısı dağıtımı için daha küçük bir alana sahip olması gösterilmişti. Aynı durumun yeni model için de geçerli olduğu söylenebilir. Yani, kasa boyutu nedeniyle cihaz aşırı ısınmayı engellemek için performanstan taviz veriyor ve bu nedenle performans testlerinde daha düşük sonuçlar alıyor olabilir.

Yine de bu testlerin günlük kullanımı yansıtmadığını belirtelim. Cihazı satın alan kullanıcılar, büyük ihtimalle iPhone 13 serisine kıyasla belirgin bir hız farkı görmeyeceklerdir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihazın performans testi sonuçlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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