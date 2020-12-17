Vivo ve ZEISS akıllı telefonlar için ortaklık kuruyor

Vivo ve ZEISS, akıllı telefonlar için görüntüleme teknolojileri geliştirmek üzere ortaklık kuruyor. İşte tüm detaylar…

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Vivo ve ZEISS beraber ne yapacaklar?

Şirket, X60 serisini 29 Aralık’ta, lens üreticisi ZEISS ile yaptığı yeni anlaşmanın ayrıntılarını da açıklayacağı lansmana hazırlanıyor. Bugün iki şirket işbirliğini resmileştirdi ve basit bir lansmandan daha fazlasını yapacak gibi görünüyor.

İkili, mobil görüntüleme teknolojileri için yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanan ortak bir Ar-Ge programı olan Vivo ZEISS Görüntüleme Laboratuvarını kuracak. Program, gelecekteki amiral gemileri için optik bileşenlerin ortak geliştirilmesini ve ortak mühendisliğini denetleyecek.

Şirket halihazırda dünya çapında toplam 700’den fazla çalışanı olan birkaç görüntüleme teknolojileri Ar-Ge merkezine sahip. Ancak şimdi ZEISS‘ın optik ve opto-elektronik geliştirme konusundaki onlarca yıllık deneyiminden faydalanacak. Ortaklık ayrıca, yeni geliştirilen görüntüleme sistemlerini tanıtmak ve “kullanıcılara Vivo’nun amiral gemisi akıllı telefonlarıyla yaratıcılıklarının tadını çıkarmaları için ilham vermek” için Vivo ZEISS Master Photography kampanyasını başlatacak.

Vivo / ZEISS ortaklığının ilk ürünü birkaç hafta içinde tanıtılacak, T * yansıma önleyici kaplamaya sahip ZEISS Vario-Tessar camlara sahip X60 serisi (sızdırılan kamera ayrıntıları, neler beklenmesi gerektiğine dair gizli bir bakış sunuyor). X60, bokeh efekti oluşturma için ZEISS’in 3D PoP algoritmalarını da kullanacak. ZEISS ile birlikte geliştirilen kamera teknolojisi, gelecekteki ileri teknoloji Vivo‘nun amiral gemisi telefonları için de en çok öne çıkan özellik olacaktır.