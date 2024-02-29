Çinli teknoloji devi Vivo bir süredir TECNO Camon 30 Premier 5G isimli akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Bu bağlamda akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo, Vivo V30 Pro’yu piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Vivo V30 Pro neler sunuyor?

Akıllı telefon 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1.5K çözünürlükte. V30 Pro, 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

V30 Pro kaputun altında MediaTek Dimensity 8200 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 dahili depolama birimi eşlik ediyor. Akıllı telefon gücünü 80W kablolu hızlı şarja sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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V30 Pro kamera tarafında ZEISS destekli üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP Sony IMX920 bir kamera sensörü karşılıyor. Bu ana kameraya 50 MP 2x telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 50 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.